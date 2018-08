Kreislaufwirtschaft zum Anfassen – im Technologiezentrum Augsburg

Eine Ausstellung dort zeigt anhand von konkreten Produkten, wie Unternehmen aus dem Donauraum auf konsequente Rohstoffverwertung setzen. Eintritt frei.

Trendige Taschen aus alten Polizeiuniformen, langlebige Umzugskartons zum Mieten, moderne Bluetooth-Lautsprecher aus alten Röhren- und Transistor-Radios – das sind aktuelle innovative Beispiele für eine gelungene Alternative zur Wegwerfwirtschaft. Ab dem 13. August bis zum 20. September 2018 präsentiert das EU-Projekt „Moveco“ im Technologiezentrum Augsburg im Augsburg Innovationspark eine kostenlose Wanderausstellung zum Thema Kreislaufwirtschaft.

Die Ausstellung setzt drei Themenschwerpunkte: Erstens vermittelt sie allgemeine Informationen zum Modell Kreislaufwirtschaft, zweitens stellt sie das EU-Projekt „Moveco“ sowie die am Projekt beteiligten Partnerorganisationen vor und drittens zeigt sie anhand von Produkten und Geschäftsmodellen auf anschauliche Weise, wie Kreislaufwirtschaft konkret aussehen kann. Die vorgestellten Produktinnovationen und Geschäftsmodelle stammen sowohl aus Deutschland als auch aus anderen Ländern des Donauraums.



Abfall ist eine Erfindung des Menschen

Die Ausstellung richtet sich nicht nur an Personen, die mit dem Konzept der Kreislaufwirtschaft bereits vertraut sind. „Wir möchten alle Interessierten einladen, sich näher mit diesem Thema zu beschäftigen, denn unser Umgang mit dem Modell Kreislaufwirtschaft wird die Zukunft kommender Generationen nachhaltig beeinflussen“, erklärt Kreativdesigner Gabriel Gruber von der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, der die Ausstellung federführend mitgestaltet hat und Abfall für eine Erfindung des Menschen hält: „In der Natur gibt es keinen Abfall, alles wird wiederverwendet und verwertet. Wir müssen lernen, dieses Prinzip zu beherzigen und als Fundament unseres Handelns zu definieren. Und das macht auch jede Menge Spaß.“

Die Ausstellung selbst verfolgt einen Zero-Waste-Ansatz – im Wesentlichen besteht sie aus Gemüsekisten, Holzbrettern und Kabelbindern –, sodass ein Großteil der verwendeten Materialien nach Ende der Ausstellung problemlos dem Wirtschaftssystem rückgeführt werden kann. Der Startschuss zur Ausstellung in Deutschland markiert zugleich den Beginn der Wanderausstellung, die noch bis Sommer 2019 in Slowenien, der Slowakei und Österreich gezeigt wird. Verantwortlich für die Durchführung der Ausstellung in Deutschland sind die beiden bayerischen Moveco-Partner: der Trägerverein Umwelttechnologie-Cluster Bayern e.V. aus Augsburg und die Bayerische Forschungsallianz (BayFOR) GmbH aus München.

Praktische Informationen für Besucher



Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag: 8.00 – 17.00 Uhr

Freitag: 8.00 – 14.00 Uhr

Adresse:

Technologiezentrum Augsburg

Am Technologiezentrum 5

86159 Augsburg

Der Eintritt der Ausstellung ist kostenlos. Die Moveco-Partner sind an folgenden Tagen vor Ort und führen Besucher gerne durch die Ausstellung: am 13., 14., 23. und 29. August, sowie am 7., 12. und 20. September 2018. Bei Interesse an einer Führung außerhalb dieser Zeiten wird um Anmeldung gebeten: moveco@bayfor.org

Quelle: Bayerische Forschungsallianz (BayFOR) GmbH