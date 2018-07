Forum PET: Rezyklat-Anteil in PET-Getränkeflaschen steigt

2015 enthielten PET-Getränkeflaschen im Durchschnitt 26 Prozent Recyclingmaterial, 2013 lag dieser Anteil noch bei 24 Prozent. Die AKÖG hat sogar einen Rezyklat-Anteil von 38 Prozent ermittelt.

Obwohl sich die Preisdifferenz zwischen neuem und recyceltem PET-Material seit 2013 verringert hat – 2013 lag der Preis für neues PET um 46 Prozent über dem für recyceltes PET – steigt der Anteil von recyceltem PET in der Flaschenproduktion weiter an.

Im Jahr 2015 enthielten PET-Getränkeflaschen im Durchschnitt 26 Prozent Recyclingmaterial, 2013 lag dieser Anteil noch bei 24 Prozent. Die Arbeitsgemeinschaft konsumenten- und ökologieorientierte Getränkeverpackungen e.V. (AKÖG) hat 2015 bei ihren Mitgliedsunternehmen sogar einen Rezyklat-Anteil von 38 Prozent ermittelt. Bei manchen Flaschen erreicht der Anteil an recyceltem Kunststoff sogar 59 Prozent. Rund ein Drittel der gebrauchten PET-Flaschen werden in Deutschland im sogenannten Bottle-to-Bottle-Recycling in neuen Flaschen verarbeitet.

Quelle: IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V./Forum PET