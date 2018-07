Aluminium 2018 – TOMRA präsentiert sensorgestützte Sortiertechnologien

Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Tomra Sorting Recycling stehen die X-Tract, die verschiedene Metallarten voneinander trennt, und die hochmoderne LIBS-Technologie, die unterschiedliche Aluminiumlegierungen präzise sortiert und trennt.

Zur Aluminium 2018 vom 9. bis 11. Oktober in Düsseldorf werden mehr als 27.000 Besucher aus 100 Ländern erwartet, die sich über die neuesten Entwicklungen in der Herstellung und Verarbeitung von Aluminium sowie über Fertigerzeugnisse und Recycling informieren wollen.

Tomra Sorting Recycling stellt in Halle 11, Stand 11|54 aus. An allen drei Messetagen sind die technischen Spezialisten des Unternehmens vor Ort und beantworten Fragen der Besucher. Auf seinem Stand zeigt TOMRA, wie das Unternehmen technische Lösungen für zwei der größten Herausforderungen der Branche bietet: Da die weltweite Produktion von Aluminium aufgrund des steigenden Bedarfs an Leichtmetallen für die Umwandlung und den Transport von Energie größer denn je ist, kann Recycling dazu beitragen, diese Nachfrage zu decken. Und angesichts der zunehmenden Forderung nach Nachhaltigkeit unterstützt Recycling die Ressourcenschonung.

Frank van de Winkel, Business Development Manager Metals von Tomra Sorting Recycling: „Die hohe Aluminiumproduktion und die große Genauigkeit der modernen Legierungssortierung machen es immer lohnenswerter, den Wert von Sekundärmaterialien zu erschließen, die sonst verloren gehen würden. Darüber hinaus ist die Wiederverwendung von Altmetall eine umweltfreundliche Praxis, die das Engagement der Industrie für Nachhaltigkeit belegt. Aus diesem Grund freuen wir uns darauf, mit den Betreibern von Schmelzhütten und Umschmelzwerken auf der Aluminium 2018 über unsere Technologien zu sprechen.“

Maßgeschneiderte Lösungen exakt auf die individuellen Anforderungen

Die X-Tract von TOMRA trennt Schwermetalle und Aluminiumlegierungen mit einer derart hohen Präzision – unabhängig von Materialgröße, Feuchtigkeit oder Oberflächenverunreinigung –, dass sie selbst bei unterschiedlichen Mischungen und kleiner Körnung Aluminium mit einem Reinheitsgrad von 98 bis 99 Prozent erzielt. Diese Technologie nutzt eine elektrische Röntgenquelle, die eine Breitbandstrahlung erzeugt. Die Strahlen durchdringen das Material und ermöglichen es, Informationen zum Absorptionsspektrum zu erhalten. Diese Daten werden mit einer hoch empfindlichen Röntgenkamera aufgenommen, um die Atomdichte des Materials – unabhängig von der Materialdicke – zu ermitteln. Mithilfe der TOMRA Duoline Technologie, die zwei unabhängige Sensorlinien mit unterschiedlicher spektraler Empfindlichkeit verwendet, wird das Material in Fraktionen mit hoher und niedriger Dichte sortiert.

Die sensorgestützte LIBS-Sortiertechnologie von TOMRA erweitert die Optionen für die Verwendung von Abfall- und Sekundäraluminium. Der Einsatz eines dynamischen Lasers, der das Förderband über seine gesamte Bandbreite überwachen kann, bietet den einzigartigen Vorteil, dass die aufwändige und kostspielige Separierung der Materialien in einzelne Bahnen entfällt. Dies ermöglicht das Sortieren und Trennen unterschiedlicher Aluminiumlegierungen mit bisher unerreichter Effizienz und einer Sortiergenauigkeit mit einem Reinheitsgrad von 99 Prozent oder mehr bei einem hohen Durchsatz von drei bis sieben Tonnen pro Stunde.

Darüber hinaus bietet die Aluminium 2018 den Betreibern von Recyclingunternehmen, Schmelzhütten und Umschmelzwerken die Gelegenheit, sich darüber zu informieren, wie TOMRA seine technischen Lösungen exakt auf die individuellen Anforderungen seiner Kunden anpasst. Diese Kombination aus modernster Technologie und maßgeschneidertem technischen Support ist der Grund, warum TOMRA zu einem der führenden Anbieter von Sortieranlagen in Europa, Asien und den USA geworden ist. Mit mehr als 60 weltweit an die Aluminium-Recyclingindustrie verkauften Systemen wurde der Hersteller einer der führenden Anbieter von Sortiereinheiten für die Trennung von unterschiedlichen Abfallquellen wie beispielsweise Taint Tabor aus (altem) Blechschrott, Schrott aus Extrusionsprofilen, Schrott von gebrauchten Getränkedosen und Produktionsschrott/Neuschrott aus Produktionsabfall.

Quelle: Tomra Sorting Recycling