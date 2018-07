Die neue Generation der weycor Radlader startet mit dem AR 520

Innovationsgeist, Präzision und kraftvolle Motorentechnik sind die Basis für die neue Genera-tion der weycor Radlader. Aus dieser neuen Generation stellt der Hersteller Atlas Weyhausen den AR 520 auf der GalaBau 2018 vom 12. bis 15. September im Nürnberg aus.

Der AR 520 zeichnet sich mit kraftvoller Motorentechnik aus. Der TCD 3.6 L4 Motor aus der neuen Motorengeneration von Deutz leistet 80 kw (109 PS) und verfügt über ausgefeilte Technologien in Bezug auf das Abgas- und Einspritzsystem. Aktuell wird der Motor in der Abgasnorm der EU Stufe 4 mit der Kombination DOC + SCR für die Abgasnachbehandlung geliefert. Ab 2019 wird durch die Kombination DOC + DPF + SCR auch die EU Stufe 5 erfüllt werden. Der Radlader bietet beruhigend hohe Kraftreserven für schwierige Einsätze bei weniger Verbrauch, dazu eine Reihe weiterer Innovationen, die im harten Baustelleneinsatz echte Wirkung zeigen. Und was drinsteckt, ist an der veränderten Typenbezeichnung und dem Produktnamen „weycor“ zu erkennen.

Geringer Verbrauch und hoher Komfort

Den AR 520 zeichnen weiter wesentliche Punkte aus, die den Arbeitsalltag erleichtern. So ist eine schnelle, leichte Wartung und Pflege durch zentral zusammengefasste, gut zugängliche Servicepunkte gewährleistet. Die Komfortkabine garantiert sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten durch exzellente Rundumsicht und übersichtlich angeordnete Armaturen sowie die ergonomische Gestaltung. Die Negativbremse hält den Radlader bei aktivierter Brems- oder Inch-Funktion am Hang sicher auf Position. Auch bei Motorstillstand werden alle vier Räder automatisch blockiert. Hier steht Sicherheit im Vordergrund.

Als einziger Hersteller rüstet Atlas Weyhausen seine weycor Radlader mit separatem Inchpedal aus. Weniger Verschleiß und Kraftstoffverbrauch sind das Ergebnis. Denn anders als beim kombinierten Brems-/Inchpedal ist hier die Gefahr, gegen die Betriebsbremse zu fahren, ausgeschaltet. Das Knickpendelgelenk sorgt für größtmögliche Wendigkeit und durch tief liegenden Schwerpunkt verfügt der AR 520 selbst im Gelände über eine einzigartige Standsicherheit. Mit der hydraulischen Schnellwechseleinrichtung wird der Radlader zum Alleskönner und gestattet den sekundenschnellen Wechsel von Anbauwerkzeugen. Mit der bewährten weycor Kinematik sind hohe Reißkräften und exzellente Hubhöhen gegeben. Die nach oben verjüngte Ladeschwinge bietet dabei für beste Sicht auf das Anbauwerkzeug.

Einen weycor Radlader kann man auf drei Arten bewegen: im Arbeitsgang von 0-6,5 km/h, im Straßengang mit bis zu 20 km/h oder auch optional im Schnellgang mit bis zu 40 km/h. Dabei sind 1. und 2. hydraulischer Gang sowie Vorwärts-/Rückwärtsfahrt unter Last schaltbar. Die Schaltung zwischen der Vorwärts-/Rückwärtsfahrt und der Fahrstufen erfolgt über den weycor Joystick. Die Steuerung des Fahrantriebs wird über das Fahrpedal und das separate Inchpedal zur optimalen Verteilung der hydraulischen Leistung auf Schub- und Hubkräfte geregelt.

GalaBau Nürnberg: Halle 7, Stand 429

Quelle: Atlas Weyhausen (weycor)