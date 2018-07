Andritz MeWa liefert komplette Recyclinganlage in die Karibik

Auftraggeber ist Cibao Metal Recycling Cimer Srl, ein Tochterunternehmen der YeYo Ochoa Group, Dominikanische Republik. Die „Drei-in-Eins“-Rückgewinnungsanlage für Metalle und Metallverbundstoffe soll die erste dieser Art im karibischen und lateinamerikanischen Raum sein und wird voraussichtlich Ende 2018 in Betrieb gehen.

Geliefert wird eine Komplettlösung zur Verarbeitung von Auto- und Lkw-Ölfiltern, Autoteilen sowie Elektronikschrott. Die Ausrüstung umfasst eine Universal Rotorschere UC 1300, einen Universal Granulator UG 1000H, einen Universal Querstromzerspaner QZ 1200 und die gesamte Materialtransport- und -trenntechnik.

Die Anlage verarbeitet pro Stunde bis zu eine Tonne Ölfilter, zwei Tonnen Elektronikschrott und circa fünf Tonnen Autoteile und Metallbleche. Die Ölfilter werden auf eine Partikelgröße von kleiner 30 Millimeter zerkleinert und in drei Ausgangsmaterialien aufgeteilt: rund 40 Prozent Metalle, 20 Prozent zentrifugiertes Motoröl und 40 Prozent Gummi und Papier, das den Prozess trocken und flockig verlässt. Die Gesamtanlage ist so konzipiert, dass die Wiederaufbereitungslinie zu einem späteren Zeitpunkt um zusätzliche Eingangsmaterialien erweitert werden kann.

Die YeYo Ochoa Group, deren Hauptsitz sich in Santiago de Caballeros befindet, ist in vielen Geschäftsbereichen tätig, unter anderem in der Wasseraufbereitung und Ölproduktion sowie im Bau-, Transport- und Fahrzeugwesen.

Quelle: Andritz-Gruppe