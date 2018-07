Feinstaubbelastung: Neue Entwicklungen zur Überwachung der Luftqualität

Am 9. Oktober 2018 veranstaltet die VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) und dem Umweltbundesamt (UBA) das VDI-Expertenforum Feinstaub. Ort der Veranstaltung sind die Räumlichkeiten der Dechema Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. in Frankfurt am Main.

Feinstaub bleibt ein wichtiges Thema in der Luftqualitätsüberwachung, auch wenn mittlerweile die europäischen Grenzwerte fast überall in Deutschland eingehalten werden. Aus Sicht der Wirkungsforschung gibt es jedoch keinen Grund zur wirklichen Entwarnung, da auch unterhalb der Grenzwerte noch mit nicht unerheblichen gesundheitlichen Risiken gerechnet werden muss. Dass Feinstaub in der Bevölkerung nach wie vor ein aktuelles Thema ist, zeigen auch die zunehmenden Initiativen, eigene Messungen mit sogenannten „Low-cost-Sensoren“ durchzuführen. Der Stand dieser Messtechnik wird im Expertenforum ebenso vorgestellt wie die Fortschreibung der Standardisierung zu den Messtechniken, die zur Luftqualitätsüberwachung gemäß 39. BImSchV eingesetzt werden.

Neben Messungen treten Modellrechnungen verstärkt in den Vordergrund. Diese werden in den EU-Mitgliedsstaaten noch sehr unterschiedlich durchgeführt. Erste Normungsprojekte zur notwendigen Harmonisierung auf europäischer Ebene sind in Arbeit und werden vorgestellt. Weiterhin werden Ergebnisse zu charakteristischen physikalischen und chemischen Parametern, die über die reine Staubmassenkonzentration hinausgehen, ebenso thematisiert wie der Stand des „nationalen Luftreinhalteprogramms“.

Die Vorträge und Diskussion haben das Ziel, den Teilnehmern einen praxisnahen Überblick über aktuelle Entwicklungen zum Thema Feinstaub aufzuzeigen, intensiven Erfahrungsaustausch zu ermöglichen sowie offene Fragen zu behandeln. Begleitet wird das VDI-Expertenforum durch eine Fachausstellung, auf der sich die Teilnehmer über aktuelle Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Feinstaub informieren können.

Das Expertenforum richtet sich an alle Interessierten, insbesondere Vertreter von Behörden, Betreiber von Anlagen, Prüfstellen sowie Planungs- und Gutachterbüros.

Programm und Anmeldung

Quelle: VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.