VDM: Den Rohstoffmarkt im Blick behalten und frühzeitig reagieren

Das jüngst veröffentlichte Papier zur zukünftigen chinesischen Rohstoffstrategie sieht ein Importstopp von jeglichen Abfällen bis Ende des Jahres 2020 vor. Auch Schrotte werden hier unter „Abfall“ gefasst, weshalb der Verband Deutscher Metallhändler (VDM) auf die allgemeingültige und breit gefächerte Relevanz für die deutsche Wirtschaft und den Mittelstand hinweisen möchte.

Mit dem Programm, mit dem China seine Rohstoff- und Recyclingstrategie auf neue Standards heben möchte, seien weitreichende Folgen verbunden, wie VDM-Vorstandsmitglied Murat Bayram erklärt: „Es sind nicht allein die Ausfälle, die wir als Branche in Richtung Ostasien zu beklagen hätten. Viel eher sind es weltweite und bis dato unvorhergesehene Umleitungen jeglicher Rohstoffströme, verstärkt durch Protektionismus und drohenden Handelskriegen. Wir können uns noch gar nicht ausmalen, wie die Auswirkungen auf den deutschen Markt wären.“

In der Branche müsse ein Umdenken entstehen

Der VDM rät seinen Mitgliedern, den Rohstoffmarkt im Blick zu behalten, um frühzeitig bei entstehender Notwendigkeit auf den Ausfall reagieren zu können. Da China gleichzeitig eine Umwelt- wie Technikrevolution samt nahezu vollständiger, rohstoffbasierter Autarkie anstrebe, müsse in Deutschland ein Umdenken in der gesamten Branche entstehen. „Safety first“ laute die Devise – auch im kommerziellen Sinn. Nicht alleine der Preis, sondern auch die Solvenz und somit Zahlungsstärke eines Geschäftspartners werden nach Erkenntnis des Verbandes eine immer wichtigere Rolle spielen, als es bisher der Fall war.

Bisher liegen die Ausfuhren von Schrotten von Deutschland nach China bei 235.164 Tonnen NE-Metallen. „Es ist unwahrscheinlich, dass es einen Markt gibt, der das kurzfristig kompensieren kann. Also brauchen wir auch Pläne dafür, was passieren soll, wenn die Mengen hier anfallen und bei uns bleiben. Ganz zu schweigen von den Veränderungen und Einflüssen auf die Rohstoffpreise“, konstatiert Bayram. Bereits im kommenden Jahr soll die Einfuhr der erlaubten Abfälle über eine limitierte Anzahl an Häfen erfolgen. Hintergrund ist die staatliche Kontrolle der eingefahrenen Rohstoffe/Abfälle.

Quelle: Verband Deutscher Metallhändler e.V. (VDM)