Eine unverzichtbare Größe: SAM GmbH feiert 25-jähriges Bestehen

Eine gesicherte Entsorgung gefährlicher Abfälle, transparente Sonderabfallströme in, aus und nach Rheinland-Pfalz, darüber hinaus noch eine umfassende Beratung – was 1993 noch Vision war, ist mittlerweile Realität: Die SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH hat es geschafft, in fünfundzwanzig Jahren eine unverzichtbare Größe in der rheinland-pfälzischen Sonderabfallwirtschaft zu werden.

Als Public-Private-Partnership-Unternehmen ist sie ein verlässlicher Partner der Wirtschaft mit dem klaren Ziel, die ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben fachkompetent und effizient zu erledigen. In einer Feierstunde aus diesem Anlass griff Staatssekretär Dr. Thomas Griese vom Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz am 14. Juni 2018 im Schloss Waldthausen bei Budenheim das überaus gelungene Zusammenspiel zwischen Staat und Wirtschaft auf.

„In den zurückliegenden 25 Jahren hat die SAM starke Kompetenzen aufgebaut und sich als Dienstleister rund um die Entsorgung von Sonderabfällen und von grenzüberschreitend verbrachten Abfällen mit einem klaren Leitbild etabliert“, resümierte der Staatssekretär. „Darüber hinaus beteiligt sich die SAM durch Begleitung von Rechtssetzungsverfahren aktiv an den Veränderungen des Abfallrechts und entlastet durch die Gebührenfinanzierung den Landeshaushalt.“ Dr. Griese ging darüber hinaus auf die zukünftige Zielsetzung der SAM ein: „In meinen Augen ist es wichtig, die Kompetenzen der SAM kontinuierlich weiter auszubauen und sie als Dienstleister für eine nachhaltige und zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft noch breiter zu etablieren. Ich sehe hier großes Potenzial beim bereits erfolgreich laufenden EffCheck. Dabei geht es darum, kostbare Ressourcen einzusparen.“

Mehr als hundertfünfzig Gäste sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SAM konnten während des Festaktes mittels einer eigens aufgelegten Chronik die Gründungsphase und die Entwicklung der SAM in den letzten 25 Jahren nachvollziehen, deren Tätigkeit sich in dem Firmenmotto widerspiegelt: Sonderabfallprobleme zuSAMmen lösen.

Quelle: SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH