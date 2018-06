Loacker Recycling GmbH in Österreich bereitet UVP-Verfahren vor

Um langfristig die wachsenden Abfallmengen in der Region verarbeiten zu können, entschied sich das Unternehmen dazu, eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorzubereiten und durchzuführen. Im Fokus steht die Kapazitätserweiterung der Schrott-Zerkleinerungsanlage am Standort in Götzis, Vorarlberg.

Loacker Recycling GmbH plant, die Betriebszeiten der Shredderanlage zu flexibilisieren und dadurch die Output-Mengen zu erhöhen. Auch ein möglicher Einbau eines neuen Abluftreinigungssystems wird im Zuge des UVP-Verfahrens geprüft. „Wir haben uns zu diesem aufwendigen und kostenintensiven Schritt entschieden, weil wir langfristig unsere Recyclingprozesse an die geänderten Mengen anpassen wollen und müssen. In unserer Shredderanlage in Götzis zerkleinern und sortieren wir regionales Material: Die Firmen wachsen, es fallen immer mehr Schrotte, Metalle und Altstoffe an, und auf diese Entwicklung reagieren wir beziehungsweise wollen wir für die Zukunft vorbereitet sein“, begründet Projektleiter Christoph Ortner die Maßnahme.

Vertrauen in Prozess erhöhen

Der Bewilligungsbescheid, den Loacker Recycling für das Betreiben des Shredders in Götzis besitzt, stammt aus den 1980er Jahren. „Die Betriebszeiten des Shredders sind seit dem Betriebsstart in den 1990ern eingeschränkt. Aufgrund des alten Bescheids steht er am Dienstag- und Donnerstagnachmittag still – Zeit, die wir bei den anfallenden heutigen Recyclingmengen dringend für den Betrieb brauchen“, erklärt Ortner und führt weiter aus: „Unser Standort gilt schon heute in der Branche als Vorzeigebetrieb in Sachen Schallschutz und Logistik – das wollen wir weiter ausbauen. Wir haben uns bewusst für eine Umweltverträglichkeitsprüfung entschieden, damit alle Involvierten Parteistellung erhalten und ein noch transparenteres Verfahren möglich wird. Mit diesem Schritt stärken wir das Vertrauen in den Prozess und erhöhen die Akzeptanz, dass regionales Recycling in größerem Umfang notwendig ist.“

Zur Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens, werden Expertengutachten erstellt. Um die Bevölkerung über die Kapazitätserweiterung des Shredders und deren Bedeutung direkt zu informieren, wird Loacker Info-Veranstaltungen ausrichten, sobald das Unternehmen konkrete Eckdaten zum Verfahren auf dem Tisch hat.

Quelle: Loacker Recycling GmbH