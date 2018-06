„BarrierPack Recyclable“ als technologische Innovation ausgezeichnet

Hersteller Mondi erhält Recyclingpreis für ein recycelbares Kunststofflaminat für vorgefertigte Beutel und FFS-Rollenware. Das Material wird jetzt auch mit einer zusätzlichen Gasbarriereschicht, die das Anwendungspotenzial angeblich erheblich erweitert, angeboten.

Das prämierte „BarrierPack Recyclable“-Laminat von Mondi erweist sich als ein nachhaltiges Material mit Leistungseigenschaften, die denen konventioneller Wettbewerbsprodukte entsprechen – bei voller Kompatibilität mit bestehenden industriellen Recyclingströmen. Obwohl das Produkt erst vor kurzem eingeführt wurde, erweckte es die Aufmerksamkeit der Jury der 2018 Plastics Recycling Awards Europe, die es am 25. April in Amsterdam zur „Best Technology Innovation in Plastics Recycling“ kürte. Der Preis würdigt Unternehmen, „die innovative Technologien initiiert, entwickelt oder angewandt haben und in Bereichen wie Fertigungseffizienz, Qualitätsstandards, Produktleistung oder Wirtschaftlichkeit einen quantifizierbaren Nutzen bieten“.

„Wir sehen in BarrierPack Recyclable einen bedeutenden Durchbruch für den Markt der flexiblen Verpackungen“, sagte Carl Stonley, Technical Account Manager der Geschäftseinheit Mondi Consumer Goods Packaging, bei der Entgegennahme des Preises. „Das Material fügt den bestehenden Nachhaltigkeitsmerkmalen flexibler Verpackungslösungen – weniger Lebensmittelabfall, geringere CO2-Emissionen und reduzierter Energieverbrauch – den Vorteil der direkten sortenreinen Recycelbarkeit hinzu, den Laminate aus anderen Materialien nicht bieten können.“

Steifer, fester und leichter als PET/PE-Laminat gleicher Stärke

Neben seiner vollständigen Recycelbarkeit zeichnet sich das Material laut Mondi durch herausragende mechanische Eigenschaften und seine Eignung für mehrere unterschiedliche Verpackungsformate aus. Stonley: „Bestehend aus zwei Schichten Polyethylenfolie ist BarrierPack Recyclable ein äußerst funktionelles Material für verbraucherfreundliche, leicht zu öffnende und wiederverschließbare flexible Verpackungen.“ Das Material sei steifer, fester und leichter als PET/PE-Laminat gleicher Stärke und lasse sich direkt auf Form-, Füll- und Siegelmaschinen verarbeiten (FFS) sowie für vorgefertigte Beutelware einsetzen.

Ausgestattet mit einer Feuchtigkeitsbarriere, wird BarrierPack Recyclable idealerweise für die Verpackung von Trockennahrung, Lebensmittelzutaten, Körperpflegeartikeln und Tierhygieneprodukten verwendet. Mit der Option einer zusätzlichen Gasbarriereschicht zwischen den beiden PE-Lagen eignet es sich nun auch für weitere Einsatzbereiche, wie die Verpackung von Lebensmitteln unter Schutzatmosphäre (MAP). „Angesichts der steigenden Beliebtheit flexibler Verpackungen bei Verbrauchern kommt BarrierPack mit seiner vollständigen Recycelbarkeit dem Bedarf an nachhaltigen Alternativen zu konventionellen flexiblen Laminaten im Markt entgegen“, erklärt Stonley. Umfassende Versuche bei CeDo Recycling, einem in Recyclingtechnologie führenden niederländischen Unternehmen, haben dies bestätigt.“

Ton Emans, Geschäftsführer von CeDo Recycling und Präsident von Plastics Recyclers Europe, unterstreicht: „Noch bevor die Europäische Kommission im Januar 2018 ihre Strategie darlegte, um bis 2030 die Recycelbarkeit aller Kunststoffverpackungen durchzusetzen, hatte Mondi bereits mit der Kommerzialisierung von BarrierPack Recyclable begonnen. Diese Innovation zeigt nicht nur, dass eine echte Kreislaufwirtschaft mit flexiblen Verpackungen machbar ist, sondern dass wir diese auch in dem dafür erforderlichen großen Maßstab fertigen, einsetzen und recyceln können. Recyclinggerechte flexible Materialien sind ein entscheidender Schlüssel zur zirkulären Nutzung wertvoller Ressourcen in Europa.“

