Jörg Deppmeyer verstärkt Führungsteam beim Grünen Punkt

Der Diplomkaufmann trat die Stelle am 1. Juni 2018 an. Dr. Markus van Halteren wechselt in den Beirat.

Jörg Deppmeyer (46) ist neuer Geschäftsführer Vertrieb beim Grünen Punkt. Er folgt auf Dr. Markus van Halteren (56), der dem Unternehmen seit zwölf Jahren angehört. Dr. van Halteren wird die Geschäftsführung zum 31. Dezember dieses Jahres niederlegen und in den Beirat wechseln. Er wird bis zum Jahresende die Einarbeitung von Jörg Deppmeyer begleiten.

„Herr Dr. van Halteren hat den Übergang vom einstigen Monopolsystem zum wettbewerblichen dualen System prägend mitgestaltet und damit das Unternehmen in einer seiner entscheidendsten Phasen neu ausgerichtet. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken und freuen uns, dass er mit seiner Expertise künftig den Beirat verstärkt und das Unternehmen bei den weiteren Herausforderungen wie dem Verpackungsgesetz und dem europäischen Kreislaufwirtschaftspaket aktiv unterstützt“, sagte Micheal Wiener, CEO des Grünen Punkts. „Mit Jörg Deppmeyer haben wir eine erfahrene und überaus kompetente Persönlichkeit gewinnen können, die unser Führungsteam nachhaltig verstärken wird.“

Jörg Deppmeyer war zuletzt General Manager der Ardagh Group in Weißenthurm. Zuvor war der studierte Diplomkaufmann in verschiedenen Leitungsfunktionen bei Coca-Cola sowie der Kraft Foods Group (heute The Kraft Heinz Company) tätig.

Quelle: Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (DSD)