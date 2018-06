Borealis weiht Investitionsprojekt in Höhe von 15 Millionen Euro ein

Borealis, ein führender Anbieter innovativer Lösungen für die Bereiche Polyolefine, Basischemikalien und Pflanzennährstoffe, gibt die Einweihung seines Investitionsprojekts im Zusammenhang mit mtm plastics GmbH bekannt.

Das in Niedergebra, Deutschland ansässige Unternehmen mtm plastics GmbH gilt als Technologieführer im Bereich des Recyclings gemischter Post-Consumer-Kunststoffabfälle und als einer der größten europäischen Produzenten von Post- Consumer-Polyolefinrezyklaten. Das Investitionsvolumen beträgt 15 Millionen Euro. Weitere 2,5 Millionen Euro sollen im Laufe dieses Jahres in den Umweltschutz sowie in den Ausbau der Kapazitäten von mtm compact, der Schwestergesellschaft in Fürstenwalde, investiert werden. Borealis übernahm die deutschen Kunststoffrecyclingunternehmen mtm plastics GmbH und mtm compact GmbH im Juli 2016 zu 100 Prozent.

Das Investitionsprojekt dehnt die Gesamtverarbeitungskapazität für Inputmaterialien von 60 auf 80 kt aus und umfasst auch die teilweise Erweiterung bestehender Anlagen. Neben der Kapazitätserweiterung zielt die Investition darauf ab, die Kompetenz des Unternehmens zu steigern, um den Anforderungen des High-End-Markts für Regranulate gerecht zu werden.

„Diese Investition in unsere Möglichkeiten für mechanisches Recycling bei mtm ist von zentraler Bedeutung, um unsere Wachstumsziele im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft zu erreichen, und sie unterstreicht unser kontinuierliches Bekenntnis zu mtm. Wir müssen einerseits unsere Expansionsprojekte Schritt für Schritt umsetzen, um Stillstände auf ein Minimum zu reduzieren, andererseits haben wir auch den Betrieb der bestehenden Anlagen und Geschäftsbereiche weiterzuführen“, erkärt Borealis’ designierter Vorstandsvorsitzender Alfred Stern.

Quelle: Borealis AG