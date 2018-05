Waste and Recycling Strategy 2018: Steht die Branche vor einem Technologiesprung?

Hannover — Die erschwerten Ausfuhrbedingungen von Sekundärmaterialien nach China führen zu veränderten Mengen und höheren Qualitätsanforderungen in der Abfall- und Recyclingwirtschaft. Ist das die Gelegenheit zu einem Technologiesprung? Das will die Fachtagung „Waste and Recycling Strategy 2018“ am 19. Juni in Hannover klären.

Welche technisch und wirtschaftlich realistischen Handlungsoptionen für den Ausbau der Kreislaufwirtschaft im Sinne einer höherwertigen Verwertung stehen aktuell zur Verfügung? Diese Frage ist sowohl für die klassischen Sortieranlagen wichtig, als auch für den alternden Bestand an MBAs in Deutschland. Die EU-Abfallrahmenrichtline fordert eine möglichst hochwertige Verwertung von Abfällen. Die Outputströme der MBAs enden jedoch überwiegend in der Verbrennung (energetische Verwertung) oder auf der Deponie. Heute ist aber mehr möglich. Neue Aggregate allein, die in alten Konzepten eingebettet sind, bleiben aber bei der Produktqualität, der Recyclingquote und damit auch in der Wirtschaftlichkeit deutlich hinter dem zurück, was möglich ist.

Als weitere Herausforderung für die Recyclingwirtschaft sind Veränderungen der Abfallzusammensetzung zu betrachten. Wie wird die künftige Abfallkombination aussehen? Ein ganz besonderer Umbruch könnte sich für das Metallrecycling ergeben, wenn z.B. im Zuge der Elektromobilität und leichterer Karossen wesentliche Teile der künftigen Automobile statt aus Metall aus Verbundwerkstoffen gefertigt werden sollten.

Als Themenblöcke für dieTagung sind vorgesehen:

• Chinas Importbann und neues EU-Recht: Ein Impuls für mehr Kreislaufwirtschaft?

• Mehr Kreislaufwirtschaft durch verbesserte Aufbereitung von Abfällen und Wertstoffen: Was kann neueste Technik leisten?

• Herstellung von Produkten aus Recyclingmaterialien und Herausforderungen durch neue Materialien und veränderte Abfallzusammensetzungen

Diese Punkte sollen auf der Fachtagung Waste and Recycling Strategy 2018 am 19. Juni in Hannover beleuchtet und diskutiert werden. Das Tagungsprogramm und weitere Informationen sind unter wasteconsult.net zu finden.

Quelle: Wasteconsult