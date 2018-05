Internationale Vermarktungschancen in der Bioökonomie

Ausgewählte Mitglieder des BioEconomy Cluster reisen im Rahmen einer Akquisereise vom 2. bis 5. Juni 2018 nach Bosten in die USA. Aufgrund der in der Region angesiedelten Firmen und Institute um Bosten, New York und Philadelphia, liegt der Branchenschwerpunkt dieser Reise auf Life Science, Biotechnology, Bioeconomy & IKT. Der Besuch der BIO International Convention ist ebenfalls integriert, wie Besichtigungen von Universitäten, Unternehmen und andere Institutionen.

Die Delegationsreise der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt unter Leitung des Ministers für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, Prof. Dr. Armin Willingmann, soll zur Erschließung und Ausweitung von Handelsbeziehungen und zur Vertiefung von Partnerschaften wissenschaftlicher Einrichtungen führen. Weitere Informationen zur IMG Reise nach Bosten sowie zum Programm erteilt das BioEconomy Cluster.

Marktfähige Innovationen durch B2B Brokerage Veranstaltung

Im Rahmen der 7. International BioEconomy Conference besteht am zweiten Konferenztag, dem 7. Juni 2018 ab 13.30 Uhr die Möglichkeit an der B2B Brokerage Veranstaltung teilzunehmen. Das Partnering findet vor Ort in der Leopoldina statt und wird von dem EU-Projekt BioLinX kostenfrei angeboten. Akademiker, KMU und große Unternehmen haben die Möglichkeit ihre Suche nach neuen Produkten, Dienstleistungen oder Investitionen mit Partnern aus der europäischen Bioökonomie zu verbinden. Das Ziel ist es, aus Ideen durch gemeinsame Forschungsanstrengungen und Unternehmens-kooperationen marktfähige Innovationen zu schaffen. Passend hierzu findet direkt zuvor die 4. Session mit Dr. Joachim Schulze, Vorstandsvorsitzender des BioEconomy Clusters und Geschäftsführer der EW Biotech GmbH, statt. Thema ist die erfolgreiche Platzierung von Produkten der Biotechnologie und Bioökonomie am Markt. Die B2B Brokerage Veranstaltung ist seit dem 14. Mai freigeschaltet. Teilnehmen kann jeder Konferenzbesucher kostenlos, in dem er sich hier anmeldet: http://biolinx1.ascrion.com/

Eine weitere Delegationsreise in die USA findet vom 16. bis 19. Juli 2018 statt. Hier wird sich das BioEconomy Cluster an einem Gemeinschaftsstand auf dem BIO World Congress on Industrial Biotechnology in Philadelphia beteiligen.

7. International Bioeconomy Conference 2018

Unter dem Motto „Bio meets Economy – Science meets Industry“ laden das BioEconomy Cluster Mitteldeutschland und der WissenschaftsCampus Halle am 6. und 7. Juni 2018 nach Halle an der Saale ein. Die Veranstaltung zählt zu den wichtigsten Terminen der Bioökonomie bundesweit und versammelt jährlich renommierte internationale WissenschaftlerInnen und Akteure der Bioökonomie sowie politische VertreterInnen. Ihnen ermöglicht die Konferenz einen Einblick in die Möglichkeiten und Potentiale der Bioökonomie und im Speziellen der Region Mitteldeutschland. Internationalen Flair gibt es dieses Jahr durch die Partnerregion Skandinavien mit Experten aus Norwegen, Dänemark, Schweden und Finnland.

Die 7. International Bioeconomy Conference findet am 6. und 7. Juni 2018 in der Leopoldina in Halle (Saale) statt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bioeconomy-conference.de. Die Anmeldung zur Konferenz als auch zum Partnering ist noch bis zum 22. Mai 2018 unter folgendem Link möglich: https://www.bioeconomy-conference.de/index.php?id=5.

Ansprechpartnerin für die Delegationsreisen in die USA ist Frau Anne-Karen Beck.

Quelle: BioEconomy e.V.