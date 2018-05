VDMA-Praxistage: Live-Demonstrationen auf 13.000 Quadratmetern

Auf der vom 14. bis 18. Mai stattfindenden IFAT Umweltleitmesse in München organisiert der VDMA Fachverband Abfall- und Recyclingtechnik bereits zum neunten Mal die VDMA-Praxistage. In Live-Vorführungen zeigen 41 Mobilmaschinen auf einer Showfläche von mehr als 13.000 Quadratmetern modernste Aufbereitungstechnik für Biomasse und erstmals auch für Mineralik.

So zeigt der österreichische Maschinenbauer Untha mit dem XR mobil-e in der mobilen Zerkleinerungstechnik ein Maschinenkonzept mit elektromechanischem Antrieb. Die Kormann Rockster Recycler GmbH will, beispielsweise durch effiziente Staubunterdrückung, schallisolierter Motoreinhausung und Antriebsmotoren, auf dem neuesten Stand der Technik das Sieben von Bauschutt so umweltschonend wie möglich erfüllen. Das Unternehmen Doppstadt führt eine Maschinenkombination aus Trommelsiebmaschine, Windsichter und Dichteseparator vor. Diese Verfahrenskette trennt Baumischabfall in die Fraktionen Steine, Sand und Holz. Zusätzlich wird Plastikfolie aussortiert. Der Spezialist für Magnet- und Sensortechnologie Steinert GmbH zeigt eine Neuentwicklung eines mobilen NE- und Fe-Abscheiders, beispielsweise für Altholzaufbereiter. Die mobile Anlage trennt Eisen- und Nichteisenmetalle bereits früh im Prozess und ist flexibel einsetzbar.

Hersteller greifen Digitalisierung auf

Alle Hersteller haben bei ihren Maschinen den Fokus auf mehr Sicherheit und mehr Bedienerfreundlichkeit gelegt. Breite Aufmerksamkeit widmen die Hersteller der Digitalisierung und zeigen dabei clevere Lösungen beim Anlagenmonitoring und der Echtzeitkommunikation zwischen Anlage und Mensch. Für den Betreiber ergeben sich hier Vorteile durch erhöhte Verfügbarkeit und verlängerte Serviceintervalle. Mithilfe webbasierter Software-Applikationen haben die Betreiber heute die Möglichkeit, den Arbeitseinsatz exakt dokumentieren zu können, inklusive der genauen Erfassung von Betriebszuständen, Verbrauchsdaten und Leerlaufzeiten. Und damit auch die Möglichkeit, die Wirtschaftlichkeit der Maschinen weiter zu optimieren.

Mehr als 5.000 Fachbesucher erwartet

Die Praxisvorführungen des VDMA Abfall- und Recyclingtechnik sind ein Erfolgskonzept – erwartet werden mehr als 5.000 Fachbesucher. Gestartet wird am Montag, 14. Mai ab 13.30 Uhr. Über die gesamte Messedauer werden in Live-Demonstrationen Zerkleinerungs-, Sieb- und Aufbereitungsverfahren im Bereich Biomasse und Mineralik gezeigt. Die praktischen Anwendungen werden begleitet durch produktbezogene Interviews der Hersteller zu Leistungsparametern und Unternehmensfragen. Das Praxistage-Freigelände nahe dem Eingang Ost liegt direkt vor der neuen Abfallhalle B6.

Quelle: VDMA Fachverband Abfall- und Recyclingtechnik