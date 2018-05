Tetra Pak entwickelt Papiertrinkhalme für Portionsverpackungen

Das Unternehmen will sich dafür einsetzen, dass die Verbraucher Trinkhalme zur Entsorgung „zurück in die Packung“ schieben, damit sie zusammen mit dem der Verpackung entsorgt werden können.

Tetra Pak kündigt an, noch in diesem Jahr einen Papiertrinkhalm auf den Markt bringen zu wollen, der sich für die Portionsverpackungen des Unternehmens eignet. Trinkhalme spielen bei Portionsverpackungen eine wichtige Rolle, aber wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, werden sie Teil des Kunststoffabfallproblems. Das Unternehmen will sich dafür einsetzen, dass die Verbraucher Trinkhalme zur Entsorgung „zurück in die Packung“ schieben, damit sie zusammen mit dem der Verpackung entsorgt werden können. So werde daran gearbeitet, einen Papiertrinkhalm zu entwickeln, der sich für den Einsatz mit Portionsverpackungen eignet.

„Es mag einfach klingen“, sagt Charles Brand, Executive Vice President, Product Management & Commercial Operations“, aber bei der Herstellung eines Papiertrinkhalms mit den erforderlichen Eigenschaften gibt eine Reihe von Herausforderungen zu bewältigen. Dennoch ist unser Entwicklungsteam zuversichtlich, eine Lösung zu finden und bis Ende des Jahres eine Papier-Alternative auf den Markt zu bringen.“ Im Durchschnitt bestehen Tetra Pak-Verpackungen zu circa 75 Prozent aus Karton; Papiertrinkhalme wären ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung des langfristigen Unternehmensziels, ein vollständig nachwachsendes Portfolio anzubieten.

Quelle: Tetra Pak GmbH & Co KG