Intermat 2018: Wacker Neuson und Kramer kommen mit Elektroladern

Zur Intermat 2018 dürfen sich die Besucher des Wacker Neuson Group Messestandes auf ein besonderes Highlight freuen: die einzige Indoor-Vorführfläche der Messe.

Damit demonstriert der Konzern den echten Einsatzort der zero emission-Produktlinie, den Innenraum von Gebäuden, in denen Abgase nicht erwünscht sind. Teil dieser emissionsfreien und leisen Produktlinie sind zwei Radlader, der WL20e von Wacker Neuson und der Kramer 5055e. Beide sind bis zu acht Stunden einsatzbereit und mit ihrem praktischen integrierten Ladegerät in kurzer Zeit wieder voll aufgeladen. Besucher können den WL20e und den 5055e sowie alle weiteren Produkte der zero emission-Linie live erleben.

Wacker Neuson und Kramer auf der Intermat 2018 vom 23. bis 28. April in Paris: Halle 6, Stand E98.

Quelle: Wacker Neuson SE