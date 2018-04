BHS-Sonthofen übernimmt AVA und stärkt seine Marktposition im Bereich Mischtechnik

Mit Wirkung zum 4. April 2018 hat BHS-Sonthofen sämtliche Anteile an der AVA GmbH & Co. KG aus Herrsching am Ammersee übernommen. Beide Produktportfolios ergänzen sich. BHS-Sonthofen stärkt damit die eigene Marktposition im Bereich Mischtechnik und ergänzt seine Kompetenz im Bereich der Fest-Flüssig Trennung um die Trocknungstechnik von AVA.

Die Eigentümer von AVA veräußern ihr Unternehmen aus Altersgründen, da in der Familie kein Nachfolger existiert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen bewahrt. Der Standort in Herrsching bleibt erhalten, alle Mitarbeiter von AVA werden den Angaben nach übernommen. Beide Unternehmen agieren weiterhin unter eigenem Namen am Markt.

Die AVA GmbH & Co. KG wurde 1991 von Helmut Huep gegründet und bis heute durch ihn und seine Frau Dagmar Huep geleitet. „Bereits in der Vergangenheit hatten wir etliche Berührungspunkte und gemeinsame Projekte mit BHS-Sonthofen“, unterstreichen die bisherigen Eigentümer von AVA. „BHS war daher unser Wunschpartner, als wir uns zum Verkauf unseres Unternehmens entschlossen. Hier ist unser Werk, sind unsere Mitarbeiter und Kunden in guten Händen.“ AVA hat in den letzten Jahren ein deutliches Umsatzwachstum verbucht und steht auf finanziell soliden Beinen.

Produkte für eine Vielzahl von Anwendungen

„Dass AVA mit Verkaufsabsichten an uns herangetreten ist, ehrt uns. Wir freuen uns darauf, die Angebote beider Unternehmen miteinander zu verbinden und damit in allen relevanten Märkten ein noch umfassenderes Portfolio anbieten zu können“, betont Dennis Kemmann, Geschäftsführer bei BHS-Sonthofen. „Da für unsere Beratungsleistungen insbesondere das breite Know-how in der Verfahrenstechnik zählt, schätzen wir auch den Zuwachs an kompetenten Mitarbeitern in Herrsching.“

Das Produktprogramm von AVA umfasst Horizontal- und Vertikal-Mischer und Trockner. Sie decken über die Verfahrensschritte Mischen und Trocknen hinaus auch Vorgänge rund um das Granulieren, Sterilisieren und Reagieren ab. Produkte von AVA werden in einer Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen und Branchen (Chemie, Pharma, Kraftwerkstechnik, Umwelttechnik, Metallurgie, Baustoffe, Food & Feed, Zellulose) eingesetzt. BHS-Sonthofen erweitert mit der Übernahme von AVA sein Leistungsportfolio und deckt künftig zusätzliche vor- und nachgelagerte Prozessschritte ab.

Quelle: BHS-Sonthofen GmbH