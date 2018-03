8. DGAW-Wissenschaftskongress präsentierte aktuelle Forschungsergebnisse

Wien — Auf dem 8. Wissenschaftskongress „Abfall- und Ressourcenwirtschaft“ am 15. und 16. März 2018 vergab die DGAW zum achten Mal einen Wissenschaftspreis und zeichnete besonders gelungene Posterpräsentationen zu abfallwirtschaftlichen Themen aus. Zum ersten Mal wurde zusätzlich ein Publikumspreis für jeweils das beste Poster und den besten Vortrag per e-voting vergeben. Zum diesem Ereignis konnte die DGAW über 100 Teilnehmer aus Wissenschaft und Wirtschaft begrüßen.

Auf der Veranstaltung stellten junge Wissenschaftler in interessanten Vorträgen und Posterpräsentationen aktuelle Forschungs- und Projektarbeiten aus vielen Gebieten der Abfallwirtschaft vor. Neben den thematischen Darstellungen standen auch der Kontakt und der Austausch zwischen jungen Wissenschaftlern und Praktikern im Mittelpunkt.

Stipendien umd Vortrags-Auszeichnungen

Stipendien erhielten in diesem Jahr Sven Annas (FH Münster), Jan Stockschläder (RWTH Aachen), Celina Kuhn (TU Darmstadt) sowie Anna Happenhofer (BOKU Wien). Mit den Stipendien wird der Erwerb von Geräten und Apparaturen unterstützt.

Der mit 1.000 Euro dotierte Wissenschaftspreis für den besten Vortrag ging in diesem Jahr an Karoline Owusu-Sekyere von der Universität Stuttgart zum Thema „improving the E-Waste Management Conditions in Agbogbloshie through a Material Flow Analysis“. Auszeichnungen für ihren Vortrag erhielten Simone Neuhold von der Montanuniversität Leoben für den Vortrag „Welche Mechanismen kontrollieren die Auslaugung von Schwermetallen aus Stahlwerksschlacken? – Verknüpfung von Experiment und Modell “ und Sven Annas von der FH Münster/Bergische Univerität Wuppertal für den Vortrag „Verbesserung des Mischprozesses von gerührten Biogasanlagen“.

Ausgezeichnete Poster

Der Preis für das beste Poster in Höhe von 500 Euro wurde Marco Wehner von der Universität Innsbruck für das Poster „Effiziente Erfassung und Aufbereitung organischer Abfälle“ zugesprochen. Eine Auszeichnung in der Kategorie „Poster“ erhielten weiterhin Albrecht Fritze von der TU Berlin für das Poster „Management and availability of agricultural and livestock biomass residues in respect to anaerobic rice straw digestion “ und Kay Johnen von der RWTH Aachen für das Poster zum Thema „Untersuchung des Metallpotentials von Shredder-Feinfraktionen“. Das Publikum erklärte Albrecht Fritze von der TU Berlin im e-voting zum Gewinner in der Kategorie „Poster“. Bei der Gewinnerin in der Kategorie “Vortrag” war das Publikum mit der wissenschaftlichen Jury einig und wählte ebenfalls Karoline Owusu-Sekyere.

Der DGAW-Wissenschaftskongress „Abfall- und Ressourcenwirtschaft“ wird vom 14. bis 15. März 2019 stattfinden. Gastgeber wird Prof. Dr. Mario Mocker von der OTH Amberg-Weiden sein. Der Call for papers startet im Juni 2018.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.V.