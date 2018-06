IKB: Goldrecycling 10% gesunken; Silber-Recycling stabil; Angebotsdefizit bei Platin

Düsseldorf — Die globale Goldnachfrage sank im Jahr 2017 um 7 Prozent. Die Schmucknachfrage zog um 4 Prozent an, während die industrielle Nachfrage insgesamt um 3 Prozent wuchs. Impulse kamen hier aus der Elektronikindustrie, während Zahngold weiter rückläufig war. Dagegen brach die investive Nachfrage um ein Viertel ein: der Nettozufluss der ETF’s (Exchange Traded Funds) sank um 63 Prozent. Dieser wurde noch um eine 2 Prozent geringere Nachfrage nach Barren und Münzen ergänzt, meldet die IKB Deutsche Industriebank.

Angebotsseitig ist 2017 ein kleiner Anstieg in der Minenproduktion erfolgt. Das Goldrecycling reduzierte sich dagegen um 10 Prozent. Anziehende Zinsen in den USA und ein guter Konjunkturverlauf begrenzen das Anstiegspotenzial. Trotz anhaltender geopolitischen Turbulenzen sieht die IKB den Goldpreis bis Ende des zweiten Quartals 2018 weiter um die Marke von 1.250 US-$/oz. mit einer Bandbreite von 150 US-$.

Für 2018 wird ein Anstieg der gesamten physischen Silbernachfrage erwartet. Getragen wird dies von der industriellen Nachfrage (primär Solarindustrie und Elektronik), auf die rund 60 Prozent des Absatzes entfallen. Auch die Schmucknachfrage, die für ein Fünftel des Absatzes steht, dürfte um rund 3 Prozent zulegen. Unklar ist jedoch, ob sich die Barren- und Münznachfrage erholt. Die investive Nachfrage dürfte einen weiteren Aufbau bei den ETF’s zeigen (ebenfalls +3 Prozent). Angebotsseitig wird nach zwei Jahren mit Rückgang in der Minenproduktion eine leichte Belebung erwartet. Das Silberrecycling sollte auf Vorjahresniveau verharren. Daher zeichnet sich nun für 2018 ein kleines Angebotsdefizit ab. Die IKB sieht deshalb für Silber bis Ende des zweiten Quartals 2018 weiter eine Preisbewegung um rund 17,00 US-$/oz. mit einem Band von 2,50 US-$.

2018 soll die physische Platinnachfrage insgesamt um 2 Prozent anziehen: Während die Schmuck- (+3 Prozent) und die Industrienachfrage (+9 Prozent) anziehen, sinkt die Automobilindustrie (-1 Prozent). Dagegen stagniert die investive Nachfrage. Es ergibt sich ein kleines Angebotsdefizit infolge einer um 2 Prozent geringeren Minenproduktion, die durch das Recycling nicht kompensiert werden kann. Der Platinpreis bewegt sich bis Ende des zweiten Quartals 2018 um 950 US-$/oz. in einem Band von +150 US-$. Palladium könnte nach der Entscheidung von Fahrverboten für Dieselfahrzeuge in deutschen Städten in diesem Jahr stärker unter Druck kommen. Bei stabiler Minenproduktion und steigendem Recycling dürfte der Markt 2018 balanciert sein. Bei Palladium erwartet due IKB bis Ende des zweiten Quartals 2018 eine Bewegung um 1.000 US-$/oz. in einem Band von +200 US-$.

Quelle: IKB Deutsche Industriebank