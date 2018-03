Bio-basierte Tetra Rex-Verpackung: Eine halbe Milliarde Kartons seit 2014 ausgeliefert

Hochheim am Main — Tetra Pak hat bis heute über eine halbe Milliarde bio-basierte Tetra Rex-Verpackungen ausgeliefert. Dabei handelt es sich um den weltweit ersten Getränkekarton, der ausschließlich aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt wird. Dieser Meilenstein wurde im Museum of Brands in London verkündet, wo die Verpackung in einer neuen Nachhaltigkeitsausstellung präsentiert wird.

Die bio-basierte Tetra Rex-Verpackung wurde im Oktober 2014 eingeführt und wird ausschliesslich mit Karton aus Forest Stewardship Council (FSC) zertifizierten und kontrollierten Quellen sowie Kunststoffen aus Zuckerrohr hergestellt. Alle Rohstoffe können bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgt werden.

Christina Chester, Produkt Director bei Tetra Pak, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die zunehmende Beliebtheit von bio-basierten Tetra Rex-Verpackungen bei unseren Kunden. Verpackungen, die komplett aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden, sind nicht nur gut für unseren Planeten, sondern auch für Marken, die sich durch mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit von ihren Mitbewerbern abgrenzen wollen. Da sich alle verwendeten Materialien bis zu ihren pflanzlichen Ursprüngen zurückverfolgen lassen, können die Verbraucher sicher sein, dass sie eine Verpackung in den Händen halten, die komplett aus Pflanzen hergestellt wurde.“

Für Chris Griffin, CEO beim Museum of Brands, ist es „schön, von den bedeutenden Fortschritten zu hören, die Tetra Pak bei der Einführung von Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen macht. Das Angebot einer nachhaltigeren Verpackung kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Umweltverträglichkeit eine wichtige Rolle für die Verbraucher spielt und die Menschen ökologisch sinnvolle Entscheidungen treffen wollen.“

Die Ausstellung zu nachhaltigen Verpackungen wurde am 22. Februar in London im Museum of Brands eröffnet und zeigt eine Auswahl von Initiativen, mit deren Hilfe die Umweltbelastung durch Verpackungen reduziert werden kann.

Quelle: Tetra Pak