Bis 30. Juni: Bewerben für den Deutschen Verpackungspreis 2018

Berlin — Die größte europäische Leistungsschau für Innovationen rund um die Verpackung geht in eine neue Runde. Bis zum 30. Juni 2018 können Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen aus dem In- und Ausland ihre besten Lösungen für den Deutschen Verpackungspreis 2018 einreichen. Der renommierte Award wird materialübergreifend in zehn Kategorien vergeben.

Laut aktuellem Bloomberg Innovation-Index ist Deutschland im letzten Jahr um einen Rang auf Platz vier der innovativsten Länder abgerutscht. An der Verpackungswirtschaft liegt das sicherlich nicht, meint Dr. Bettina Horenburg, dvi-Vorstand und Gesamtverantwortliche für den Deutschen Verpackungspreis: „Unsere Branche ist extrem innovativ und bringt jedes Jahr beste und führende Lösungen auf den Markt. Nicht wenige davon kommen direkt von der Bühne des Deutschen Verpackungspreises, wo sie sich gegenüber dem Wettbewerb auszeichnen konnten.“

Nun ist der Startschuss für eine neue Runde der vielbeachteten Leistungsschau gefallen. Vom 1. März bis zum 30. Juni 2018 können Designer, Entwickler, Hersteller und Anwender aus dem In- und Ausland ihre Innovationen und besten Lösungen über ein Onlineformular einreichen. Eine unabhängige Jury aus Vertretern von Material- und Fachverbänden, Medien, Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstituten prüft alle Einsendungen und kürt Gewinner in zehn Kategorien – von Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit über Warenpräsentation und Veredelung bis hin zu Funktionalität und Neues Material. Besonders bahnbrechende Lösungen kann die Jury darüber hinaus mit dem exklusiven Verpackungspreis in Gold auszeichnen.

Bettina Horenburg weist auf die besondere Wirkung hin, die eine Auszeichnung entfaltet: „Mit dem Gewinn des Deutschen Verpackungspreises dokumentieren Unternehmen ihre innovative Kraft und setzen ein echtes Ausrufezeichen. Sie können mit Trophäe, Urkunde und Gewinner-Siegel zeitlich und räumlich unbegrenzt für sich werben. Das sind handfeste Argumente in der Kommunikation mit Kunden, Konsumenten, Partnern, zukünftigen Mitarbeitern und nicht zuletzt eine erstklassige Motivation für das eigene Team“.

Der Deutsche Verpackungspreis 2018 steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Ausrichter ist das Deutsche Verpackungsinstitut (dvi). Siegerehrung und Preisverleihung finden im Rahmen eines besonderen Branchenevents auf der FachPack 2018 in Nürnberg statt.

Weitere Informationen sind unter verpackungspreis.de und packagingaward.de erhältlich.

Quelle: Deutsches Verpackungsinstitut e. V. (dvi)