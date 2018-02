Mengenmeldung Online neu: alle Meldungen – alle Registrierungen – beliebige Sprache

Hamburg — take-e-way hat das bereits vor 10 Jahren ins Leben gerufene Kundenportal „Mengenmeldung Online“ erneut komplett überarbeitet und ermöglicht jetzt noch komfortabler das übersichtliche Management der Produkt-Compliance in ganz Europa.

Mit Mengenmeldung Online lassen sich in der vom Nutzer gewünschten Sprache europaweit in 32 Ländern alle Mengenmeldungen nach WEEE, Batterierichtlinie und Verpackungsverordnung z. B. nach Dringlichkeit sortieren, filtern und direkt durchführen. Damit entfallen zahlreiche Logins und Einzelmeldungen über die verschiedenen nationalen Meldestellen in den jeweiligen europäischen Amtssprachen.

Das Portal kennt von seinen Beutzern die aktiven Registrierungen pro Produktgruppe und Land und zeigt ihnen auch nur diese an. Das Portal überwacht im Ampelsystem sämtliche Meldetermine und erinnert den Benutzer zusätzlich persönlich per E-Mail. Verspätete oder vergessene Meldungen gehören damit der Vergangenheit an.

Darin besteht der zentrale Vorteil für alle Hersteller, Vertreiber, Importeure, Compliance-Manager und Qualitätsbeauftragte, die Mengenmeldung Online nutzen: Ganz Europa aus Sicht der Produktverantwortung mit einem Blick.

Neu: Ein individueller Kundenbereich liefert den kompletten Überblick über die Meldehistorie des Benutzers, alle Rechnungen, Unternehmensstammdaten und weitere wichtige Informationen. Die jährliche Aktualisierung seiner aktiven Registrierungen sowie Stammdatenänderungen können in Mengenmeldung Online zentral vorgenommen werden.

Für stehen die Berater von take-e-way gerne unter 040/219010–65 oder beratung@take-e-way.de zur Verfügung.

Quelle: take-e-way GmbH