Aurubis AG will Flat Rolled Products Segment an Wieland-Werke verkaufen

Hamburg — Die Aurubis AG, Hamburg, befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Verkauf ihres Segments Flat Rolled Products (FRP) an die Wieland-Werke AG, Ulm. „Mit dem Verkauf würden wir uns vom Bandgeschäft trennen und unsere strategische Ausrichtung auf das Multi-Metall-Geschäft weiter stärken. Diese haben wir im Rahmen unserer Konzernstrategie ‚Wachstum, Effizienz & Verantwortung‘ Ende 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt“, erklärt Jürgen Schachler, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG.

Die Parteien haben heute ein Term Sheet unterschrieben, das wesentliche Eckpunkte einer möglichen Transaktion und eines nun noch im Detail zu verhandelnden Kaufvertrags regelt. Der Vorstand der Aurubis AG sieht in dem Abschluss des Term Sheets einen wesentlichen Zwischenschritt für die weiteren Verhandlungen und den Verkauf des Segments Flat Rolled Products. Die Transaktion würde unter den üblichen Vorbehalten, insbesondere der Freigabe durch Kartellbehörden, stehen. Jürgen Schachler glaubt, „dass diese Transaktion für beide Partner eine sinnvolle Fokussierung bedeuten kann. Die Wieland-Werke wären ein erfahrenes, neues Zuhause für unser Segment Flat Rolled Products und seine Beschäftigten.“

Das Segment Flat Rolled Products umfasst Produktionsstandorte in den USA, den Niederlanden, in Finnland und Deutschland, die Schneidcenter in der Slowakei, Italien und Großbritannien sowie eine weltweite Verkaufsorganisation. Außerdem zählt der 50-prozentige Anteil an der Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co KG (Schwermetall) zu diesem Segment; die weiteren 50 Prozent werden bereits von den Wieland-Werken gehalten.

Im Geschäftsjahr 2016/17 wurden im Segment ca. 230.000 Tonnen Kupfer- und Legierungsprodukte hergestellt und rund 1.740 Mitarbeiter beschäftigt. Bei Schwermetall arbeiten ca. weitere 300 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 betrug der Umsatz rund 1,3 Milliarden Euro. Schwermetall erwirtschaftete zusätzlich einen Umsatz von rund 330 Mio. Euro.

