Bekon Mini macht Trockenfermentation auch auf kleinstem Raum möglich

Unterföhring — Durch Trockenfermentation fester Substrate wird bei geringem Energiebedarf eine konstante, maximale Biogasproduktion mit hohem Methangehalt erreicht. Das gilt auch für das Bekon Mini System, das diese Art der Trockenfermentation bereits auf kleinstem Raum ermöglicht. Somit lässt sich auch bei geringen Inputmengen Energie aus Biomasse gewinnen.

Die neue Biogasanlage in Enger bei der Kompotec Kompostierungsanlagen GmbH soll über eine jährliche Inputkapazität von 8.500 Tonnen Bioabfall (Küchen- und Gartenabfälle) verfügen, aus der sich ca. 1,1 Mio. m³ Biogas erzeugen lassen. Dieses wird sowohl zur Strom- (1.210.000 kWh/a) als auch zur Wärmeerzeugung (1.200.000 kWh/a) genutzt. Bilanziell können so etwa 350 Haushalte (die Zahl ergibt sich ausgehend von einem Haushaltsverbrauch von 3.500 kWh/a) mit dem Strom aus der Bekon-Anlage versorgt werden. Für die Herstellung dieser Menge Strom wären sonst beispielsweise 205.000 m³ Erdgas im Jahr erforderlich gewesen. Im Vergleich zur reinen Kompostierung sind weiterhin Treibhausgaseinsparungen von 1.050 Tonnen CO2 realisierbar.

Darüber hinaus zeichnen sich Bekon Anlagen neben einer hohen Betriebsstabilität und Entsorgungssicherheit durch größtmögliche Effizienz aus. So fließt nur ein Bruchteil der gewonnenen Energie in den Eigenenergieverbrauch der Anlagen. In Enger werden lediglich 8 Prozent des produzierten Stroms für den Eigenbetrieb der Biogasanlage verwendet. Der Großteil von 92 Prozent wird in das regionale Stromnetz eingespeist. Zudem soll die gewonnene Abwärme in naher Zukunft zur externen Verwendung, wie z.B. zur Einspeisung in ein Nah- oder Fernwärmenetz oder zur Trocknung von Materialien genutzt werden. Für den eigenen Anlagenbetrieb wird auch hier nur ein geringer Teil der thermischen Energie benötigt.

Derzeit existieren bereits rund 60 Biogasanlagen der Firma Bekon auf dem weltweiten Markt. Die Bekon Mini Anlage in Enger ist nach Projekten in Galmiz (Schweiz) und Ahrenshöft (Deutschland) bereits die dritte Biogasanlage dieses Modells; weitere befinden sich in Ausführung und Planung.

Quelle: Bekon GmbH