Herbold Meckesheim lieferte Anlage zum PE Folien-Recycling nach Südafrika

Meckesheim — Herbold Meckesheim hat in Südafrika die erste Großanlage zum Aufbereiten von stark verschmutzten PE-Folienabfällen in Betrieb genommen. Die Anlage in der Nähe von Johannesburg kann bis zu 8.000 Jahrestonnen an Folien, gebrauchten Bigbags und ähnlichen Abfällen verarbeiten.

Die in Ballen anfallenden Abfälle werden vorsortiert, geshreddert und in einer Vorwaschanlage von Störstoffen befreit. Dort wird auch eine erste Wäsche vorgenommen.

Danach wird in einer Nassschneidmühle unter intensiver Reibung weitere Verschmutzung gelöst; ein nachgeschalteter Friktionswäscher trennt das Schmutzwasser vom Produkt. Ein Hydrozyklon trennt Fremdkunststoffe und spezifisch schwere Verunreinigungen vom Gutmaterial. Dieses Verfahren hat eine besonders hohe Trennschärfe und stellt die hohe Qualität der hergestellten Folienflakes sicher.

In zwei Trocknungsabschnitten, Zentrifugaltrockner und Heißlufttrockner wird das Produkt auf die extrusionstaugliche Restfeuchte gebracht, sodass es in einem nachgeschalteten Extruder zu Pellets verarbeitet werden kann. Mit diesem Recycling-Rohstoff kann dann wieder hochwertige Folie hergestellt werden.

Quelle: Herbold Meckesheim