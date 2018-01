Maintenance 2018: Dortmund Leitmesse verzeichnet weiteres Wachstum

Dortmund — Wenn die Fachmesse Maintenance Dortmund am 21. Februar 2018 ihre Tore öffnet, dann wird sie so groß und umfassend sein wie nie zuvor. Schon fünf Wochen vor der Messe steht fest, dass es mit rund 200 Anbietern ein weiteres Wachstum geben wird. Zwei Tage lang dreht sich auf der deutschen Leitmesse alles um die industrielle Instandhaltung. Erstmals präsentieren über 40 Anbieter im Rahmen des Ausstellungsbereichs WorkSafe Neues und Wichtiges zu Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz in der Industrie.

Daniel Eisele, Group Event Director vom Messeveranstalter Easyfairs, freut sich „auf die vielen Unternehmen, die zur Maintenance Dortmund kommen werden, um ihr technisches Spektrum und ihre Kompetenz zu präsentieren“. Mit rund 200 Anbietern nehmen mehr Firmen denn je am 21. und 22. Februar teil, obwohl der Messetermin einen Monat vorgezogen wurde. Dass so viele namhafte Unternehmen dabei sein werden, unterstreiche die Bedeutung der zur deutschen Leitmesse aufgestiegenen Veranstaltung. Darunter befinden sich Branchenschwergewichte wie Bilfinger Maintenance, SAP Deutschland, Endress+Hauser oder die GMP German Machine Parts sowie Premium-Partner Hansa-Flex und Carl Werthenbach als Spezialisten aus dem Instandhaltungsbereich.

Kombination mit WorkSafe sehr gut angenommen

Erstmals präsentieren im Rahmen der Maintenance mehr als 40 Anbieter Wichtiges und Aktuelles für den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit in der Industrie. „Fast alle Aussteller und Kompetenzpartner bestätigten uns, wie willkommen und sinnvoll die Kombination aus Arbeitssicherheit und Instandhaltung sei“, berichtet Eisele. Darunter sind beispielsweise Branchenexperten wie die Rembe GmbH Safety + Control als Partner für Druckentlastung und Explosionsschutz, die Safeline Bühning & Joswig GmbH, Problemlöser und einer der führenden Anbieter von Bedarfsartikeln für Industrie und Handwerk, die Sicherheitsexperten von Total Safety GmbH sowie das über 100 Jahre alte Traditionsunternehmen Atlas Schuhfabrik GmbH & Co. KG, Partner von Borussia Dortmund.

Neu ist im Rahmen der Maintenance Dortmund 2018 die 3. Anwender-Konferenz „Smart Maintenance für Smart Factories“. Dort werden hochkarätige Experten aus der Industrie berichten, wie weltweit tätige Marktführer Instandhaltung der Zukunft betreiben. Interaktive Erlebnisforen bieten den Besuchern die Möglichkeit, intensiv an der Lösung eines konkreten Praxisbeispiels zusammen mit Experten und Fachkollegen zu arbeiten. In seinem Campus mit dem Schwerpunktthema „Mitarbeitereinsatz in der Smart Maintenance“ diskutiert der FVI e.V. neuartige Ideen und Erkenntnisse sowie aktuelle Herausforderungen der Instandhaltung. Dabei sollen passende Lösungsansätze herausgearbeitet werden.

Messekonzept verspricht hochinteressante Veranstaltung

An beiden Messetagen bietet sich den Besuchern nicht nur ein umfassender Überblick über die gesamte Instandhaltungsbranche, sondern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm für interessierte Fachleute. Zusammen mit den bewährten und beliebten Guided Tours – geführte Messerundgänge zu ausgewählten Ausstellern, dieses Jahr unter dem Thema „Softwaregestützte Planung der Smart Maintenance“, dem Science-Center „Instandhaltung in der Social Networked Industry“ und dem VDI-Expertenforum „Wir gestalten die Zukunft“ – dürfen sich Gäste erneut auf ein interessantes Event freuen.

Weitere Informationen sind unter maintenance-dortmund.de und worksafe-dortmund.de erhältlich.

Quelle: Suxes GmbH / Easyfairs Deutschland GmbH