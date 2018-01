ALBA Group und Baowu Group gründen Joint Venture für Automobilrecycling

Berlin /Shanghai — Zum Jahresanfang wird die ALBA International

Recycling GmbH 51-Prozent-Mehrheitseigentümer an der Shanghai Baosteel Auto

Recycling Co., Ltd., einem der führenden Automobilrecycler in Shanghai.

Die ALBA Group, eine Unternehmensgruppen für Recycling, Umweltdienstleistungen und Rohstoffhandel, treibt ihre Asien-Aktivitäten weiter voran. Zum Jahresanfang wird die ALBA International Recycling GmbH 51-Prozent-Mehrheitseigentümer an der Shanghai Baosteel Auto Recycling Co., Ltd., einem der großen Automobilrecycler in Shanghai.

Mitgesellschafter des Joint Ventures ist die Shanghai Baosteel Iron & Steel Resources

Co., Ltd., ein Unternehmen der Baowu Group, die mit einer Jahresproduktion von rund

58,4 Millionen Tonnen der größte Stahlproduzent Chinas und der zweitgrößte weltweit

ist.

Schwerpunkt der Shanghai Baosteel Auto Recycling Co., Ltd. ist die umweltgerechte

Aufbereitung und das Recycling von Gebrauchtfahrzeugen sowie der Handel mit

gebrauchten Fahrzeugteilen. Das 60.000 Quadratmeter große Betriebsgelände ist

zentral in Shanghai gelegen.

Mit dem Einstieg über eine Kapitalerhöhung bei Shanghai Baosteel Auto Recycling Co.,

Ltd. tritt die ALBA Group in einen weiteren wachstumsstarken Recycling-Markt in Asien

ein. Im Großraum Shanghai gibt es heute mehr als 3,2 Millionen Fahrzeuge, zugleich

sind die Lizenzen für Recycler stark limitiert. In diesem Marktumfeld ist das Joint

Venture, das die langjährige Expertise der ALBA International Recycling GmbH mit dem

umfangreichen Netzwerk der Shanghai Baosteel Iron & Steel Resources Co., Ltd. als

starkem Partner vor Ort kombiniert, in Zukunft einer der wichtigsten Akteure.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser Know-how im Bereich Automobilrecycling verstärkt

auch in Asien einsetzen können. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Baowu ein Modell für

ganz China zu etablieren und das Land aktiv beim Aufbau einer modernen und

nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen“, so Dr. Axel Schweitzer,

Vorstandsvorsitzender der ALBA Group. „Zugleich bauen wir unsere starke Rolle in

der chinesischen Recyclingwirtschaft weiter aus.“

