Abfalltechnologie: Untha kommt mit Sun Earth auf den japanischen Markt

Karlstadt — Der österreichische Zerkleinerungsspezialist Untha shredding technology hat mit dem in Yokohama ansässigen Ingenieurbüro Sun Earth einen erfolgversprechenden Vertriebspartner in Japan gewonnen. Mit einem Umsatz von rund 40 Millionen Dollar zählt das japanische Unternehmen zu den führenden Technologieanbietern in der Abfallwirtschaftsindustrie des Landes.

Eine steigende Zahl von Anfragen nach einem Zerkleinerungssystem, das komplexe Produktionsabfälle, Biomasse sowie eine einstufige EBS-Aufbereitung gewährleisten kann, stellte eine Lücke im Maschinenportfolio von Sun Earth dar. Daher wurden im Frühjahr 2017 diesbezügliche Gespräche mit Untha begonnen.

„Wir wollen unseren Kunden die fortschrittlichste Abfalltechnologie der Welt anbieten“, erklärte Yutaka Ebihara, CEO von Sun Earth. „Daher sind wir ständig auf der Suche nach innovativer und bewährter Technik und haben bereits Beziehungen zu anderen Verarbeitungs- und Sortiermaschinenherstellern in Europa aufgebaut. Aber die Anforderungen an Zerkleinerer werden immer schwieriger. Wir mussten daher eine Maschine mit einem robusten und dennoch wirtschaftlichen Schneidsystem finden, welches den Belastungen anspruchsvoller Abfallanwendungen standhält und eine hohe Leistung erzielt.“

Peter Streinik, Head of Business Unit Waste bei Untha, erläuterte: „Mitglieder des technischen Teams von Sun Earth haben unser Headquarters in Kuchl besucht. Es wurden Schulungen abgehalten und die Mitarbeiter aus Japan und Kuchl konnten sich persönlich kennenlernen. Bei einem weiteren Besuch begleiteten 15 potentielle Kunden Herrn Yutaka nach Österreich. Diese konnten sich in Kuchl sowie bei Besuchen von Referenzanlagen in Österreich persönlich von der Qualität unserer Zerkleinerungsmaschinen überzeugen.“ Sun Earth hat mittlerweile einen Untha XR3000C bestellt, der Anfang 2018 ausgeliefert wird.

„Dies“, fügte Peter Streinik hinzu, „ist der Beginn einer sehr spannenden Beziehung, die unsere Präsenz in den östlichen Regionen der Welt noch stärker festigen wird.“

Quelle: Untha shredding technology