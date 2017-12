Steinert Elektromagnetbau GmbH ist ab heute Steinert GmbH

Köln — Steinert Elektromagnetbau GmbH firmiert ab heute, 20.12.2017, als Steinert GmbH. Da das Unternehmen seit Jahren neben den Separationslösungen mittels Magnettechnologie auch für seine Sensor-Sortiermaschinen bekannt ist, soll der Unternehmensname nicht länger nur eine der beiden Technologien tragen. Die Namensänderung wird als logischer Schritt angesehen.

Der Anteil der Sensor-Sortiermaschinen steigt Jahr für Jahr an und schafft für die Märkte des Abfall- und Metallrecyclings, sowie für den Bergbau wertvolle Lösungen. „Ein Projekt freut uns dabei besonders: In einer Anlange zur Sortierung von Leichtverpackungen konnten wir allein 20 Sensor-Sortierer platzieren. Das zeigt deutlich, dass wir uns im Namen nicht weiter auf die Magnettechnologie beschränken sollten“, sagt Dr. Uwe Habich, technischer Geschäftsführer.

Gleichzeitig zur Namensänderung gießt Steinert das Logo in eine neue Form, in dem beide Technologien in einer Logo-Unterschrift genannt werden. Zudem frischt Steinert das Gelb der Unternehmensfarbe auf.

Insgesamt schaut das Unternehmen auf eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im Jahr 2017. Mit einem guten Auftragsbestand für die ersten beiden Quartale 2018 blicken die Mitarbeiter positiv in die Zukunft.

Quelle: Steinert GmbH