Andritz liefert neue Stoffaufbereitungslinie und Konstantteil in die Türkei

Graz — Der internationale Technologiekonzern Andritz hat von der türkischen Albayrak-Gruppe den Auftrag erhalten, eine neue Stoffaufbereitungslinie mit einer Kapazität von 1.000 Tagestonnen otro für die Papierfabrik Varaka nach Balikesir in die Westtürkei zu liefern. Andritz wird auch die Schlüsselkomponenten des Konstantteils für die Deckenschicht der PM 2 liefern. Die Inbetriebnahme ist für den Sommer 2018 geplant.

Varaka wird die PM 2, die derzeit noch eine gebrauchte Papiermaschine für Zeitungsdruck ist, in eine moderne Produktionslinie für braunes Verpackungspapier umbauen. Nach dem Umbau wird die PM 2, die für eine Geschwindigkeit von 1.200 Metern pro Minute und eine Papierbahnbreite von 6.500 Millimetern am Poperoller ausgelegt ist, bis zu 300.000 Tonnen pro Jahr produzieren. Die Anlage wird Wellenstoff, Kraftliner-Ersatzpapier und weiß gedeckte Testliner mit einem Flächengewicht von 90 bis 175 g zur Produktion von Karton herstellen. Als Rohmaterial sollen altes Wellpappen- und gemischtes Altpapier für die neue Linie sowie Stoff von einer bestehenden Deinkinglinie für die Deckenschicht von White Top Testliner verwendet werden.

Die neue Stoffaufbereitungslinie umfasst ein Auflösesystem mit einem FibreSolve FSR Pulper, Cleaner sowie Aggregate zur Fraktionierung und Sortierung. Der Konstantteil für die Deckenschicht besteht aus einer zweistufigen Sortierung und einer vierstufigen Cleaneranlage. Planung, Montageüberwachung, Inbetriebnahme, Kommissionierung und Schulung für das gesamte gelieferte Andritz-Equipment sind ebenfalls Bestandteil des Auftrags.

Varaka ist Teil der türkischen Albayrak-Gruppe, eines Mischkonzerns, der in einem breit gefächerten Tätigkeitsfeld und in verschiedenen Industrien tätig ist. Mit der neuen Produktionslinie für braunes Verpackungspapier steigt die Albayrak-Gruppe erstmals in das Verpackungspapiergeschäft ein, das ein stark wachsender Sektor in der Türkei ist.

Quelle: Andritz