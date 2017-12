Knettenbrech + Gurdulic: Übernahme von Rech und Joint Venture mit Fehr

Wiesbaden-Biebrich — Knettenbrech + Gurdulic hat die Anteile an der Rech Containerdienst GmbH & Co. KG, Solms auf 100 Prozent aufgestockt. Das gesamte Betriebsgelände mit 16.000 m² Betriebsfläche, Verwaltungs- und Werkstattgebäuden wurde ebenfalls erworben.

Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb ist das mittelständische Familienunternehmen Rech seit über 25 Jahren erfolgreich in der Region Wetzlar/Gießen/Limburg aktiv. Die Gesellschaft wird zum 1.1.2018 unter Knettenbrech + Gurdulic Mittelhessen GmbH & Co. KG, Solms firmieren und für die beiden kommunalen Großaufträge Lahn-Dill-Kreis sowie Marburg-Biedenkopf als zentrale Niederlassung fungieren.

„Wir freuen uns, dass wir den Standort Solms in die Zukunft führen dürfen. Mit den beiden Standorten Solms und Gladenbach sind wir in der Region hervorragend positioniert und können unseren Kunden schnelle Logistiklösungen anbieten“, erklärt Christian Meret, Geschäftsführer Knettenbrech + Gurdulic Mittelhessen GmbH & Co. KG. In Solms werden zukünftig 84 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Des Weiteren wurde ein Joint Venture mit der Fehr-Gruppe aus Lohfelden gegründet. Die neue Gesellschaft Fehr + Knettenbrech IndustrieService GmbH & Co. KG wird Ihren Sitz in Bad Nauheim haben und den vorhandenen Standort inklusive Sonderabfallzwischenlager weiter ausbauen.

Beide Familienunternehmen arbeiten seit über einem Jahrzehnt in verschiedenen Geschäftsbereichen vertrauensvoll zusammen und halten jeweils 50 Prozent der Gesellschaftsanteile. „Mit dem Sonderabfallzwischenlager Bad Nauheim sind wir zukünftig in der Lage, auch unseren Kunden in der Region Mittelhessen effiziente Lösungen für gefährliche Abfälle zu offerieren“, betont Christian Meret, Geschäftsführer der Fehr + Knettenbrech IndustrieService GmbH & Co. KG.

Mit zertifizierten Aufbereitungsstandorten in Wiesbaden, Mainz, Neu- Isenburg/Frankfurt, Mannheim, Offenbach, Fulda, Würzburg/Kitzingen, Karlsruhe, Solms und einem Gruppenumsatz von über 150 Millionen Euro zählt Knettenbrech + Gurdulic zu den führenden Branchenvertretern in der Region.

Quelle: Knettenbrech + Gurdulic Service GmbH & Co. KG