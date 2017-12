CUTEC-Forscher für neue Brennstoffzelle mit Nachhaltigkeitspreis Forschung geehrt

Düsseldorf — Durch eine bio-elektrochemische Brennstoffzelle Strom und Rohstoffe aus Abwasseranlagen gewinnen: Mit diesem Beitrag haben Wissenschaftler des CUTEC Umwelttechnik Forschungszentrums den 6. Deutschen Nachhaltigkeitspreis Forschung gewonnen.

„Die Forscherinnen und Forscher aus Clausthal-Zellerfeld zeigen auf überraschende Weise, was mit Forschung alles möglich ist. Ihr Konzept, das aus Kläranlagen künftig Stromerzeuger macht, schont nicht nur die Wasserressourcen, sondern kann auch ein weiterer Baustein für eine erfolgreiche Energiewende sein“, betonte Staatssekretär Georg Schütte, der den Preis anlässlich des 10. Deutschen Nachhaltigkeitstages am vergangenen Freitag in Düsseldorf verlieh.

Das Forschungsteam des CUTEC Umwelttechnik Forschungszentrum der Technischen Universität Clausthal bei Braunschweig hat Brennstoffzellen aus Mikroorganismen entwickelt, die bei der Reinigung von Abwasser auf direktem Wege elektrischen Strom und Wasserstoff erzeugen. Kernstück der innovativen Anlage ist eine bio-elektrochemische Brennstoffzelle (BioBZ), die ohne die bisher üblichen Umwege über den Faulprozess elektrische Energie gewinnen kann. Statt aufwendig über die Faulung des Abwassers und die anschließende Nutzung des anfallenden Faulgases zu arbeiten, braucht die BioBZ lediglich einen Schritt und integriert die Stromerzeugung direkt in den mikrobiellen Abbauprozess der im Wasser enthaltenen Inhaltsstoffe. Dadurch reduziert sich nicht nur der Energieaufwand, sondern es erhöht sich auch der Wirkungsgrad der Stromgewinnung sowie der Reinigung erheblich. So wird gleichzeitig ein Beitrag zur verbesserten Abwasserreinigung geleistet.

„Die Clausthaler Forscher wandeln Abwasser in regenerative Energie um und liefern so einen bemerkenswerten Beitrag für eine energieeffiziente und ressourcenschonende Wasserwirtschaft“, erklärte Stefan Schulze-Hausmann, Initiator des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Die Auszeichnung stiftete das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Der diesjährige Preisträger wurde in Kooperation mit dem Fernsehsender ZDF/3sat im Wissenschaftsmagazin nano in einem Public Voting ermittelt. Zur Wahl standen drei Forschungsprojekte für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser, die von der Expertenjury unter Vorsitz des Generalsekretärs des Rates für Nachhaltige Entwicklung, Prof. Dr. Günther Bachmann, ausgewählt worden waren.

Weitere Informationen sind unter forschungspreis.de erhältlich.

Quelle: Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis