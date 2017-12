Systalen Primus: Grüner Punkt für Innovationspreis Klima und Umwelt nominiert

Köln — Der Grüne Punkt ist mit Systalen Primus Kunststoffregranulat für den Innovationspreis Klima und Umwelt (IKU) nominiert. Er gehört damit zur Shortlist von „15 Ideen mit Köpfchen“, so eine Pressemitteilung des Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, das den Preis im Auftrag des Bundesumweltministeriums und des Bundesverbands der Deutschen Industrie e.V. vergibt.

„Wir freuen uns sehr über diese Nominierung, weil sie eine wunderbare Anerkennung für die Innovationskraft des neuartigen Werkstoffs Systalen Primus ist“, erklärt Michael Wiener, CEO des Grünen Punkts. „Systalen Primus bringt eindeutige Nachhaltigkeitsvorteile für die Herstellung neuer Verkaufsverpackungen aus Kunststoff.“

Die Jury lobt, durch die Innovation des Grünen Punkts werde Kunststoffabfall aus der haushaltsnahen Sammlung zu Verkaufsverpackungen für Reinigungsmittel recycelt: „Dieses Closed-Loop-Recycling ohne Verwendung von Neu-Kunststoff spart wertvolle Rohstoffe und auch signifikante Mengen an CO2-Emissionen ein.“

Aus Systalen Primus HDPE werden z. B. transluzente Flaschen der Marken Emsal und Green Care Professional des Herstellers Werner & Mertz hergestellt. Der Rohstoff dafür kommt zu 100 Prozent aus der Gelben Tonne und dem Gelben Sack.

„Diese Nominierung sollte noch mehr Herstellern Mut machen, hochwertigen Recyclingkunststoff wie Systalen für ihre Verkaufsverpackungen einzusetzen“, betont Michael Wiener. „Nur wenn viele mitmachen, kann diese Innovation eine Zukunft haben und sich weiterentwickeln.“

Der begehrte Umweltpreis IKU wird in diesem Jahr zum sechsten Mal verliehen. 133 Unternehmen haben sich mit ihren Produkten und Dienstleistungen um Preise in fünf Kategorien sowie um den Sonderpreis „Innovation und biologische Vielfalt“ beworben. Fünf der 15 Bewerbungen auf der Shortlist werden mit einem Preis ausgezeichnet. Die Preisverleihung wird am 21. Februar 2018 in Berlin stattfinden.

Quelle: DSD – Duales System Holding GmbH & Co. KG