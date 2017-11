MWM GmbH und WUD GmbH zum sechsten Mal mit CrefoZert ausgezeichnet

Völklingen — Die Unternehmen MWM morschett waste management GmbH sowie die WUD Entsorgung & Recycling GmbH wurden von Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG zum sechsten Mal mit dem Bonitätszertifikat CrefoZert ausgezeichnet.

Sascha Morschett, Geschäftsführer der MWM morschett waste management GmbH und WUD Entsorgung & Recycling GmbH (links), erhielt die Auszeichnung erneut durch Herrn Dr. Carsten Uthoff, Geschäftsführer der Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG (rechts). „Besonders freut uns, dass wir diese Auszeichnung 2017 bereits zum sechsten Mal in Folge an die MWM, mit einem Top-Rating von CR2 und an die WUD, die sich in diesem Jahr um zwei Ratingpunkte auf CR4 verbessert hat, verleihen konnten“, so Dr. Carsten Uthoff.

Für Inhaber und Geschäftsführer Morschett ist nicht nur die hohe Qualität seiner Serviceleistungen wichtig, sondern er setzt schon seit Jahren auch auf die Nachhaltigkeit seiner Finanzen. „Das CrefoZert ist die öffentliche Dokumentation unserer langfristig positiven Unternehmensentwicklung der letzten Jahre. Für uns ist das CrefoZert ein Qualitätssiegel und bestätigt unseren Geschäftspartnern, Lieferanten und Kunden, dass wir zu jeder Zeit ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner für sie sind“, so Morschett.

Mit dieser Auszeichnung zählt das Unternehmen zu den wenigen 1,7 Prozent der deutschen Unternehmen, denen eine erstklassige Bonität bescheinigt wird und folgende Zertifizierungsanforderungen erfüllen:

• Der Creditreform Bonitätsindex muss einen Wert zwischen 100 und 249 aufweisen

• Die Bilanzbonität wird mit CR7 oder besser bewertet

• Die Jahresabschlussanalyse muss auf Basis von Jahresabschlüssen erfolgen, die jünger als 10 Monate ab Erstellung der Bilanz sind

• Die kompakte Befragung des Unternehmens hinsichtlich der aktuellen Situation und der Zukunftsperspektiven lässt keine maßgeblichen Bonitätsrisiken erkennen

Das Zertifikat ist ein Jahr gültig, sofern die Vergabekriterien eingehalten werden. Der aktuelle Status ist abrufbar unter www.creditreform.de/crefozert.

Quelle: WUD Entsorgung & Recycling GmbH