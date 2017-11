Biomethan: Erzeugung von erneuerbarem Erdgas kann verzehnfacht werden

Berlin — Die Erzeugung von Biomethan in Deutschland kann bis im Jahr 2050 um gut das Zehnfache gesteigert werden, von heute 9 auf rund 100 Terawattstunden pro Jahr. Voraussetzung für den Ausbau ist, dass die Rahmenbedingungen für die Nutzung von Biomethan in den Sektoren Verkehr, Wärme und Strom verbessert werden. Das ist das Ergebnis eines Strategiepapiers, das die Biogaspartnerschaft der Deutschen Energie-Agentur (dena) auf Basis von aktuellen Studien erarbeitet hat.

Biomethan entsteht durch die Aufbereitung von Biogas auf Erdgasqualität und lässt sich wie Erdgas gut speichern und vielseitig nutzen. Als Quelle dienen Rest- und Abfallstoffe, tierische Exkremente und Energiepflanzen. „Alle Studien zeigen: Biomethan kann einen signifikanten Beitrag zur Energiewende leisten, ohne mit der Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln zu konkurrieren“, unterstreicht Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung. „Vor allem dort, wo Strom-, Gas- und Wärmenetze gut zusammenspielen, kommen die Vorteile von Biomethan zur Geltung. Biomethan ist eine hervorragende Ergänzung zu den fluktuierenden erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarenergie. Um die Potenziale zu erschließen, müssen wir an verschiedenen Stellschrauben drehen. Mit unserem Strategiepapier zeigen wir, worauf die Politik dabei achten sollte.“ Vor allem – so Kuhlmann – brauche man ein klares politisches Bekenntnis, dass Investitionen in Anlagen und Infrastruktur für erneuerbare Gase als wertvoller Beitrag zur Energiewende anerkannt werden. Für das Strategiepapier wurden 16 Studien aus den Jahren 2012 bis 2017 ausgewertet, die Szenarien zum Erreichen der energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung beschreiben. Für die Sektoren Verkehr, Wärme und Strom empfiehlt die Biogaspartnerschaft konkrete Maßnahmen. Sinnvoll in Verkehr, Wärmeversorgung und Kraftwerksbetrieb

Im Verkehrssektor wäre der Umstieg auf Erdgasfahrzeuge, die mit Biomethan und anderen erneuerbaren Gasen betrieben werden, schnell und kostengünstig realisierbar. Daher sollte Biomethan verstärkt in Landwirtschaft, öffentlichem Nahverkehr und für Pkws genutzt werden. Langfristig ist Biomethan in Form von verflüssigtem Biogas (Bio-LNG) vor allem im Schwerlast- und Schiffsverkehr sinnvoll.

Im Wärmesektor wird Bioenergie derzeit überwiegend in Form von Abwärme aus Blockheizkraftwerken direkt vor Ort genutzt. In Zukunft könnte Biomethan verstärkt für Prozesswärme und in Nah- und Fernwärmenetzen eingesetzt werden. Für industrielle Prozesswärme bietet Biomethan eine erneuerbare Alternative, die auch bei hohen Temperaturen von über 500 Grad Celsius geeignet ist.

Im Stromsektor geht es weniger um den Ausbau als um die Optimierung der Biomethannutzung. Strom aus Biomasse sollte ausschließlich in effizienten KWK erzeugt werden, entweder als Nebenprodukt der Wärmeerzeugung oder wenn KWK-Anlagen zur Sicherung der Stabilität im Stromsystem beitragen. Durch die Bereitstellung von Regelenergie, Blindleistung und anderen Systemdienstleistungen können Biomethan-KWK wichtige Funktionen von konventionellen Kraftwerken übernehmen.

Die Biogaspartnerschaft

Das Projekt „Biogaspartnerschaft“ entwickelte die dena in Zusammenarbeit mit Partnern aus Land- und Energiewirtschaft. Im Rahmen des Projekts werden Marktakteure der gesamten Wertschöpfungskette Biogaseinspeisung zusammengebracht und in ihren Aktivitäten zur Marktgestaltung unterstützt. Die dena übernimmt dabei die Rolle des Moderators und stellt eine Plattform für die Informationsbeschaffung und -aufbereitung sowie deren nationale und internationale Verbreitung zur Verfügung.

Die dena-Analyse „Rolle und Beitrag von Biomethan im Klimaschutz heute und in 2050“ steht unter shop.dena.de zum kostenfreien Download bereit. Weitere Informationen zum Projekt Biogaspartnerschaft sind unter dena.de(1), zur biogaspartner-Jahreskonferenz am 7. Dezember 2017 in Berlin unter dena.de erhältlich.

Quelle: Deutsche Energie-Agentur