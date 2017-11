Wasser, Abfall, Rohstoff: IFAT wird strategischer Partner der Waste Expo Brasil

München — Die IFAT, Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, startet ihre mittlerweile zweite Kooperation in Brasilien: Ab sofort ist sie strategischer Partner der Waste Expo Brasil, der führenden Fachmesse für Abfallwirtschaft des Landes.

Jesus Gomes, Geschäftsführer von Samba Eventos und Organisator der Waste Expo Brasil, zeigt sich erfreut: „Mit der IFAT haben wir einen starken Partner für unsere Veranstaltung in 2018 gewonnen. Zusammen stärken wir die Position der Waste Expo Brasil in Brasilien und erhöhen gleichzeitig ihre Sichtbarkeit auf internationaler Ebene.“

Die Internationalisierung der Waste Expo Brasil zählt zu den Schwerpunkten der Zusammenarbeit. Auch an der strategischen Weiterentwicklung der Fachmesse wird sich die IFAT künftig beteiligen.

Für die IFAT ist das nicht die erste Partnerschaft in Brasilien: Bereits im September dieses Jahres hat die Messe München die Kooperation mit der „Fenasan“, Brasiliens größter Fachmesse für Wassertechnologien, bekannt gegeben. Im Zuge dessen werden die Waste Expo Brasil und die Fenasan künftig in Co-Location gehen – das erste Mal vom 17. bis 21. September 2018 im Expo Center Norte in São Paulo. Zusammen decken die beiden Veranstaltungen alle Kernthemen der IFAT im Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffmanagement ab.

Quelle: Messe München GmbH