Austria Glas ReCircle: Klimaziele durch perfektes & lückenloses Recycling erreichen

Wien — Die Veranstaltungsreihe „Austria Glas ReCircle“ hat sich zu einer Institution etabliert, deren erlesener Kreis an Gästen das hohe Niveau der Referate und die Präsentation unterschiedlicher Facetten rund um das Thema Nachhaltigkeit zu schätzen weiß. Expertinnen und Experten aus Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie Vertreterinnen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung nutzen die Impulsreferate für angeregte Diskussionen. Das traf auch auf die diesjährige, 10. Austria Glas ReCircle zu.

„Die Zukunft der menschlichen Lebensbedingungen hängt jetzt von der Qualität, Dynamik und Kontinuität in der Umsetzung von jüngst beschlossenen Klima-Gesetzen und -Abkommen ab. Noch ist die Umsetzung auf gutem Weg – dank vielfältiger öffentlicher und privater Engagements. Dennoch drohende Rückschritte hätten unabsehbar weittragende, negative Folgen“, erklärte Dr. Dr. hc. Maritta R. von Bieberstein Koch-Weser, Gastreferentin und hochkarätige Impulsgeberin beim 10. Austria Glas ReCircle, dem Nachhaltigkeitszirkel der Austria Glas Recycling GmbH.

Maritta Koch-Weser, über 20 Jahre in leitender Position bei der Weltbank in Washington D.C., war Impulsgeberin auf dem 10. Austria Glas ReCircle. Bei ihrem bemerkenswerten Vortrag auf Einladung der Austria Glas Recycling GmbH – einem Unternehmen der ARA Servicegruppe – spannte Maritta Koch-Weser einen breiten Bogen über das große Thema Klimaziele. Die Sozialwissenschaftlerin ist Gründerin von Earth3000 – einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Umsetzung von nachhaltigkeitsbezogenen Innovationen von Umwelt- und Entwicklungsprogrammen einsetzt. Maritta Koch-Weser arbeitete mehr als 20 Jahre in leitenden Positionen bei der Weltbank in Washington D.C. und zeichnete dort für das Management von Umweltprogrammen verantwortlich. Insgesamt steht sie seit vier Jahrzehnten im aktiven Einsatz für Umweltschutz, Armutsbekämpfung und Sozialunternehmertum.

Dr. Harald Hauke, Geschäftsführer der Austria Glas Recycling GmbH, kommentierte: „Glasrecycling als Musterbeispiel für perfekte Circular Economy und gelebte Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres täglichen Geschäfts und auch im Zentrum unseres ‚Dialoges mit Mehrwert‘. Mit Maritta Koch-Weser konnten wir die Reihe unserer Vortragenden um eine beeindruckende Expertin erweitern. Zur Erreichung der berühmten Klimaziele zählen, so die Kernbotschaft ihres Appells, enorm viele Maßnahmen, nicht zuletzt perfektes und lückenloses Recycling.“

Zu den bisherigen Dialogpartner beim Austria Glas ReCircle zählen Anders Wijkman, Markus Hengstschläger, David Bosshart, Jakob von Uexküll, Martin Faulstich, Andrä Rupprechter, Konrad Paul Liessmann, Christian Dorninger (in Vertretung von BM Gabriele Heinisch-Hosek) sowie Ernst Ulrich von Weizsäcker.

Quelle: Austria Glas Recycling GmbH