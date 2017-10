Scholz strebt in der Recyclingbranche Marktführerschaft an

Essingen — „Recycling. Resources. Responsibility.“ Drei Worte, die nicht nur den neuen Auftritt der Scholz Recycling GmbH beschreiben, sondern als klares Statement die international tätige Unternehmensgruppe deutlicher im Markt positionieren sollen. „Wir haben uns bewusst für einen neuen Slogan entschieden, um damit unseren Partnern, der Öffentlichkeit und allen Stakeholdern eine eindeutige Botschaft zu vermitteln: Scholz ist eine der führenden Marken, wenn es um nachhaltige Verwertung verschiedenster Stoffe und damit um die Erzeugung von Sekundärrohstoffen geht“, betont Henry Qin, CEO der Scholz Recycling GmbH.

Der neue Markenauftritt der Scholz Recycling GmbH schlägt sich bereits im neuen Webauftritt der Unternehmensgruppe nieder. Darin wird auch die Zugehörigkeit der Scholz Gruppe zur Muttergesellschaft, der Chiho Environmental Group Ltd. (CEG) deutlich hervorgehoben. CEG ist einer der größten Metall-Recycler in China und hat sich zum Ziel gesetzt, als weltweit tätiger Konzern sowohl im asiatischen Raum wie auch in Europa und den USA zu einem der wichtigsten globalen Rohstofflieferanten zu werden.

Aus Sicht von Scholz ist dieses Ziel ein klares Bekenntnis zum Kernwert der Marke Scholz. „Unser Unternehmen steht seit seiner Gründung im Jahre 1872 für Nachhaltigkeit. Durch Erweiterungen und Akquisitionen arbeiten heute rund 3.400 Mitarbeiter in der Scholz Gruppe effizient für das Ziel, den Rohstoffkreislauf wieder zu schließen“, erklärto Henry Qin. Diesen Wert der Nachhaltigkeit unterstreicht das Kerngeschäft der Scholz Recycling GmbH – das Handeln und die Wiederaufbereitung des Sekundärrohstoffs Schrott für Stahlwerke, Gießereien und Schmelzwerke. Dadurch reduzieren sich die Abhängigkeit von Primärrohstoffen und die CO2-Bilanz unserer Gesellschaft.

Als nach außen erkennbares Symbol für das Schließen dieser Kreisläufe wirkt unter dem bekannten Scholz Logo künftig auch das Bildzeichen aus dem CEG Logo. Ganz bewusst hat sich CEG für dieses Logo entschieden, das synonym für die Recyclingwirtschaft und damit auch für den Rohstoffkreislauf steht. „Die Scholz Gruppe gehört zur Chiho Environmental Group. Das macht uns im Handel und auf den internationalen Rohstoffmärkten stark und dazu wollen wir uns mit unserem neuen Markenauftritt klar bekennen.“ Henry Qin will in diesem Kontext nicht unerwähnt lassen, dass es „eine wachsende weltweite Aufgabe ist, die Rohstoffversorgung unserer Welt sicherzustellen. Dazu tragen wir mit unserer täglichen Arbeit bei.“

Metalle sind nach Wasser und Beton die weltweit am stärksten genutzten Rohstoffe. Und Metall kann im Gegensatz zu Beton oder auch zu Kunststoffen unbegrenzt oft recycelt werden. „Daraus leitet sich unsere Mission ab, aus der Scholz Gruppe durch Engagement, technologischer und nachhaltiger Entwicklung ein global führendes Unternehmen in der Recycling-Branche zu machen.“

Quelle: Scholz Recycling GmbH