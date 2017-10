Kongress BW: Standortvorteile durch Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft

Stuttgart — Produzierende Unternehmen in Baden-Württemberg bewegen sich in einem Spannungsfeld unterschiedlicher Treiber und Hemmnisse. Dieses Spannungsfeld will der 6. Ressourceneffizienz- und Kreislaufwirtschaftskongress Baden-Württemberg (Kongress BW) mit einem spannenden, hochkarätig besetzten Programm thematisch betreten. Und lädt am 18. und 19. Oktober in die Stuttgarter Liederhalle zu einem Blick- und Richtungswechsel ein.

Den ersten Kongresstag gestalten zwei erfahrene und spannende Expertinnen für Disruptive Design und Design Thinking: Dr. Leyla Acaroglu, die sich selbst „Sustainability Provocateur“ nennt und international renommierte Expertin für Disruptive Design sowie UNEP Champion of the Earth ist, und Prof. Dr. Katharina Hölzle, Inhaberin der Lehrstuhls Innovationsmanagement und Entrepreneurship an der Universität Potsdam und Jury-Mitglied des Deutschen Umweltpreises. Mut zum Scheitern fordert Innovationsexperte Gerriet Danz und beschreibt die Potenziale produktiv gelebter Fehlerkultur im Unternehmen. Foren zu den Themen Industrie 4.0, Kreislaufwirtschaft und Design Thinking ergänzen den ersten Tag. An das Plenum rund um den „Start-up-Spirit“ schließt sich der Empfang der Landesregierung an. Die digitale Transformation steht im Mittelpunkt des zweiten Kongresstages. Die Themen Leichtbau, Bioökonomie und Rohstoffe runden in Foren das Programm ab. Wie im Vorjahr rundet ein Science Slam die Veranstaltung ab.

Auch in diesem Jahr steht der Kongress BW unter ideeller Trägerschaft von Staatsministerium, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau sowie Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes Baden-Württemberg. Ministerpräsident Winfried Kretschmann eröffnet den Kongress, Minister Franz Untersteller spricht am ersten, Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut am zweiten Tag.

Im Rahmen des Kongresses stellt dessen Veranstalter – die Landesagentur für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz Baden-Württemberg (Umwelttechnik BW) – ihre aktuellen Angebote vor. Dazu zählt das Netzwerk Regionale Kompetenzstellen Energieeffizienz (KEFF), der neue, digitale Expertenatlas „ConsultA-RE“ zur Energie- und Materialeffizienz, der digitale Kompetenzatlas „CompA-RE“ sowie die Marktstudien zur Umwelttechnik und die Roadmap Umwelttechnik.

Der Kongress BW hat sich als eine der größten und wichtigsten Veranstaltungen seiner Art im deutschsprachigen Raum etabliert. Mehr als 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik nutzen das zweitägige Event zur Information, Weiterbildung und Netzwerkpflege.

Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen zum Kongress BW sind unter ressourceneffizienzkongress.de zu finden.

Quelle: Umwelttechnik BW