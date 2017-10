Zertifiziert: Digital bedruckte PET-Flaschen sind uneingeschränkt recyclingfähig

Dortmund/ Düsseldorf — Das erste digitale Druckverfahren „Direct Print Powered by KHS“ für PET-Flaschen wurde jetzt erneut von der European PET Bottle Platform für voll recyclingfähig erklärt und zertifiziert. Damit wurde bestätigt, dass mit dem Verfahren bedruckte PET-Flaschen keinen negativen Einfluss auf das rPET haben und für das PET-Recycling von der Flasche zur Flasche offiziell zugelassen sind. Noch vor einiger Zeit wären bedruckte Flaschen im Recyclingprozess undenkbar gewesen.

Damit die bedruckten Behälter für diesen Recyclingprozess zugelassen werden konnten, wartete während der Entwicklung eine besondere Herausforderung auf die Experten: „Das Waschwasser darf beim Recyclingprozess nicht kontaminiert werden“, erklärt Martin Schach, Leiter der Abteilung Drucktechnologie bei der KHS GmbH. „Zudem darf sich die Tinte nicht auf den zerkleinerten PET-Flaschen absetzen.“ KHS gelang es, ein digitales Druckverfahren mit migrationsarmen, mittels LED-UV gehärteten Tinten für eine lebensmittelsichere Dekoration von PET-Flaschen zu entwickeln, bei dem der Aufdruck im Recyclingprozess in Flakes zuverlässig abbricht.

Aktuelle Labortests für den belgischen Markt, bei denen recycelte PET-Flaschen stichprobenartig auf chemische Rückstände untersucht wurden, bestätigen die Unbedenklichkeit. Dort waren bedruckte PET-Flaschen der Martens Brouwerij in den Recyclingkreislauf aufgenommen worden. Die belgische Brauerei hatte 2015 als erster Getränkehersteller PET-Flaschen mit Direct Print Powered by KHS™ in den Markt eingeführt und auf die Technologie gesetzt, die seitdem für den Kunden stetig weiterentwickelt wurde. Dazu gehören unter anderem eine höhere Druckqualität, neue Dekorationsmöglichkeiten und die daraus entstehende Flexibilität, den Aufdruck jeder einzelnen Flasche mit verschiedenen Motiven zu individualisieren. Eine zusätzlich entwickelte Druckbildkontrolle soll den Qualitätsstandard bei einem noch höheren Niveau industrieller Leistungsfähigkeit sicherstellen.

Neben den attraktiven Marketingmöglichkeiten im Endkundenbereich sieht Schach noch weitere Vorteile für die Kunden: „Die Kosten in der Produktion werden langfristig sinken, da die Etiketten und deren Lagerung entfallen und auch kein Klebstoff mehr gebraucht wird. Direct Print Powered by KHS ist ein revolutionärer Technologiesprung und auch unter Umweltaspekten ein Schritt nach vorne.“

Als globales Unternehmen sieht sich KHS im Bereich Nachhaltigkeit in einer Vorreiterrolle. Neben Direct Print Powered by KHS wurde zuletzt auch das Nature MultiPack von KHS und NMP Systems von der EPBP vorläufig zertifiziert. Bei dieser Verpackungsform kommen PET-Flaschen ohne Folienumverpackung aus und werden von Klebepunkten miteinander verbunden und zusammengehalten. Auch dieser speziell entwickelte Klebstoff wurde zertifiziert.

Quelle: KHS GmbH