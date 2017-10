BMUB unterstützt Entwicklung einer nachhaltigen Abfallwirtschaft in der Ukraine

Berlin — Ein vom Bundesumweltministerium gefördertes Projekt soll die Sicherung einer wichtigen Deponie in Kiew voranbringen. Einen Förderbescheid zur Erstellung einer entsprechenden Machbarkeitsstudie übergab Staatssekretär Gunther Adler gestern in der Ukraine an die BN Umwelt GmbH.

Adler: „Das vom Bundesumweltministerium geförderte Pilotprojekt soll auch zur Sicherung weiterer Deponien in der Ukraine führen. So wird der Austritt von Methan und belastetem Sickerwasser verhindert. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.“

Die Machbarkeitsstudie zur Sicherung der Deponie Nr. 5 in Kiew wird aus Mitteln der „Exportinitiative Umwelttechnologien“ des Bundesumweltministeriums finanziert. Die Stadt Kiew unterstützt das geförderte Projekt als enger lokaler Partner und kann von der Studie maßgeblich profitieren.

Thema der politischen Gespräche des Staatssekretärs mit Ministerien und anderen Behörden war die Abstimmung weiterer Kooperationsmöglichkeiten in der Stadtentwicklung, besonders der Kreislaufwirtschaft. Adler sprach zudem mit dem Kiewer Oberbürgermeister Vitali Klitschko über das ukrainisch-deutsche Städtenetzwerk, an dem auch Kiew teilnimmt. In diesem Städtenetzwerk tauschen sich jeweils vier ukrainische und deutsche Städte über Fragen der Stadtentwicklung aus. Klitschko und Adler besichtigten auch Smart-City-Modellvorhaben der Stadt Kiew.

Mit Vizeminister Lev Partskhaladze aus dem ukrainischen Ministerium für Regionalentwicklung sprach Adler über die gemeinsame Stadtentwicklungspolitik. Neben der zurzeit laufenden Auslobung eines Wettbewerbes für nachhaltige ukrainische Städte soll am 1. Dezember 2017 in Lemberg die zweite vom BMUB geförderte ukrainisch-deutsche Stadtentwicklungskonferenz stattfinden. Staatssekretär Adler wurde auf seiner Reise von Vertretern kommunaler Abfallwirtschaftsverbände aus Deutschland begleitet.

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit