Rubble Master Meeting 2017 setzte auf Erfahrungsaustauch

Linz, Österreich — Ende September begrüßte Rubble Master die Produkt und Service Champions seiner Händler in der Linzer Hauptgeschäftsstelle. Mit dem geballten Produkt- und Marktwissen dieser Experten wurde gemeinsam mit den Rubble Master-Spezialisten die gegenwärtige Lage besprochen und die in Zukunft benötigten Innovationen erarbeitet. Rund 60 Produkt- und Service-Champions aus 30 Ländern nahmen am Programm teil.

Die Gäste freuten sich über die Vielzahl an Informationen und die Möglichkeit, sich bei weiteren Entwicklungen bezüglich Umweltthemen oder Effizienzsteigerung einzubringen sowie sich mit den anderen internationalen Vertriebspartnern auszutauschen. „Mit den Rubble Master-Mitarbeitern haben wir eine positive Chemie. Solche Treffen wie das PC & SC Meeting sind großartig, es läuft einfach besser, wenn man sich persönlich kennt“, begeisterte sich Richard Nett, Serviceleiter bei Kölsch in Deutschland.

Einblicke in technische Neuheiten

Aufbereitungstechnik, neuartige, smarte Services und die USPs der Rubble Master-Brecher waren nur einige der Themen, die bei der Produktdemo in der Schottergrube der Firma Bernegger präsentiert wurden. Das Aktive Vorsieb, welches Fein- und Feinstanteile effizient vom Grobkorn des Aufgabematerials trennt, wurde hier erstmalig am Rubble Master 120GO! live im Einsatz gezeigt. Die Neuheit dient primär der Verschleißreduktion sowie der Senkung von Betriebskosten. Auch der Rubble Master-Windsichter zur Trennung von mineralischem und nicht-mineralischem Aufgabematerial wurde am Rubble Master 100GO! gezeigt. Sowohl die Händlermitarbeiter als auch die Teilnehmer der Firma Bernegger waren von der hohen Endkornqualität im Recycling begeistert. Die Gäste konnten sich außerdem von den Vorteilen des neuen Service Tools Rubble Master GO! Smart überzeugen.

Fokus auf Innovationen

Während des Einsatzes des Rubble Master 100GO! mit MS105GO! verfolgten die Gäste auf den Smartphones oder Tablets in Echtzeit wichtige Kennzahlen wie die Durchsatzleistung des Hauptaustrage- und des Siebkornbands sowie die Motorauslastung, Motordrehzahl, Dieselfüllstand und -verbrauch. Anschließend konnten sie diese Daten auch in der Historie in Form von KPI Charts abrufen, ohne dass eine Internetverbindung nötig war.

Der starke Fokus auf Innovationen wird auch von den Vertriebspartnern immer wieder hervorgehoben. Pascal Gosslin, Vertriebsleiter bei Voghel in Kanada betonte: “Wir sind bereits seit 14 Jahren Partner von Rubble Master. Kontinuierliche Produktinnovationen haben uns zum Marktführer gemacht. Innovation und Partnerschaft sind die beiden Schlüssel zum Erfolg.“

Rubble Master Xperts Xchange

Neben den Vorführungen der aktuellen Neuheiten erörterten die Produkt und Service Champions gemeinsam mit den Rubble Master Mitarbeitern auch im Rahmen der Workshops die Themen der Zukunft. „Wir sind über die zahlreichen Inputs unserer Händler sehr dankbar. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Märkten ist es für uns wichtig, das Feedback der Händler über die Entwicklungen und Bedürfnisse der Kunden in den einzelnen Ländern zu erhalten“, erklärte Rubble Master-CEO Gerald Hanisch.

