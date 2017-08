Andritz MeWa lieferte und errichtete neue Recyclinganlage für Kühlschränke in UK

Graz, Österreich — Andritz MeWa hat eine Recyclinganlage für Kühlschränke bei AO Recycling in Telford, Großbritannien, errichtet und erfolgreich in Betrieb genommen . Die Anlage auf einer Fläche von circa 7.000 Quadratmetern ist für die Wiederverwertung von rund 700.000 Kühlschränken pro Jahr ausgelegt – eines Fünftels aller Kühlschränke, die jährlich in Großbritannien entsorgt werden.

Die Recyclinganlage verarbeitet eintürige, zweitürige und amerikanische Kühl- und Gefriergeräte sowie Waschmaschinen, Wäschetrockner und Geschirrspüler. Die von Andritz gelieferte Schlüsselkomponente ist der bewährte Querstromzerspaner QZ 2500 für den schnellen, schonenden und umweltfreundlichen Aufschluss von E-Schrott und Kühlschränken. Wertstoffhaltige Fraktionen wie zum Beispiel Aluminium, Kupfer, Eisen und Kunststoffe werden nach der Verarbeitung mit dem QZ mit der geeigneten Trenntechnik separiert und verkaufsfertig bereitgestellt. Die umweltschädlichen Gase, die in den Kühlflüssigkeiten und in der Isolierung der Kühlgeräte enthalten sind, werden vollständig abgesaugt und dann gesammelt.

Die erfolgreiche Inbetriebnahme bestätigt die starke Position von Andritz MeWa als einen der weltweit führenden Lieferanten von kompletten Recyclinganlagen für E-Schrott und Kühlgeräte.

Die hochmoderne Anlage in Telford ist Teil des neuen Geschäftszweigs AO Recycling des Online-Elektrogerätehändlers AO. Die Investition von AO in der Grafschaft Shropshire hat 200 neue Arbeitsplätze geschaffen und zur Zusammenarbeit des großen Elektrogerätehändlers mit dem ehemaligen Abfallwirtschaftsunternehmen The Recycling Group aus Knighton geführt. AO Recycling möchte sicherstellen, dass der Recyclingbranche ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stehen, die zur Verarbeitung des stetig wachsenden Aufkommens an Elektroschrott aus Haushaltsgeräten notwendig sind.

Quelle: Andritz AG