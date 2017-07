GewerbeabfallVO und mehr: 13. Abfall- und Gefahrguttag für Fach- und Führungskräfte

Wischhafen — Über aktuelle Themen und Änderungen in der Entsorgungsbranche will der 13. Abfall- und Gefahrguttag Fach- und Führungskräfte informieren. Der thematische Schwerpunkt der von der Karl Meyer Akademie organisierten Tagung liegt in diesem Jahr auf der Novellierung der Gewerbeabfallverordnung, die zum 1. August in Kraft tritt.

In diesem Jahr gibt es ein aktuelles Schwerpunktthema: die Novellierung der Gewerbeabfallverordnung. Sie bringt weitreichende Konsequenzen gleichermaßen für Gewerbebetriebe und Entsorger mit sich. Deshalb werden zu diesem Thema gleich drei Referenten erwartet: Dr. Jean Doumet vom Bundesministerium für Umwelt erläutert den aktuellen Stand der Gewerbeabfallverordnung. Rechtsanwalt Markus Figgen (Avocado Rechtsanwälte Köln) informiert über die Auswirkungen der Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung auf die Betriebe. Jens Gatena von TrendResearch spricht über erwartete Veränderungen der Abfallströme und Preisentwicklungen bis 2025.

Natürlich stehen auch weitere Themen auf der Agenda. Über neue Anforderungen beim Umgang mit Abfällen und deren Grundwassergefährdungspotenzial referiert Dr. Markus Ehrmann aus Hamburg von der Kanzlei Köchling & Krahnefeld. Auch über Aktuelles aus dem Gefahrgutrecht wird berichtet: Zum Thema Lithiumbatterien im Elektroschrott und als Monocharge spricht Cornelius Giefer von der C. Giefer GmbH.

Das Thema Brandschutz für Entsorgungsbetriebe rundet den Tag ab. Dabei geht es zum einen um den technischen Brandschutz und zum anderen um den Versicherungsschutz.

Während der Veranstaltung bleibt genügend Zeit, um sich mit Fachkollegen über die Themen auszutauschen. Bereits am Vorabend, 13. September 2017, findet ab 19 Uhr ein „Come-Together“ auf dem Alten Feuerschiff, in der Nähe der Landungsbrücken, statt. Hier besteht die Möglichkeit erste Kontakte zu knüpfen.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 14. September 2017 von 9 Uhr bis 17 Uhr auf dem Elbcampus Hamburg statt. Anmeldungen können per Fax 04770 801-538 oder E-Mail seminare@karl-meyer.de erfolgen. Weitere Informationen sind unter karl-meyer-akademie.de erhältlich.

Quelle: Karl Meyer Akademie GmbH