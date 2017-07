Studie: In Echtzeit prüfen, wie Abfälle sich als Brennstoff eignen

Münster — Für die Nutzung von Abfällen gelten für Ersatzbrennstoffe für die Industrie hohe Qualitätskriterien, die bislang meist durch langwierige Laboranalysen geprüft werden. Wie sich Abfallströme bereits während des Aufbereitungsprozesses, also in Echtzeit, auf ihre brennstoffrelevanten Eigenschaften hin bewerten lassen, untersuchte jetzt ein Doktorand am RessourcenKolleg.NRW.

Die Dissertantion von Peter Krämer befasst sich mit der „Nahinfrarotgestützten Echtzeitanalytik von Ersatzbrennstoffen – Ermittlung stoffgruppenspezifischer Grundlagendaten und Durchführung einer Systemanalyse“. Prof. Dr. Sabine Flamme vom Fachbereich Bauingenieurwesen der FH Münster betreute die Promotion gemeinsam mit ihrem Aachener Kollegen Prof. Dr. Thomas Pretz. Ihre Beurteilung: .„Die Ergebnisse liefern einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Qualitätssicherung bei der Nutzung von Abfällen als Energieträger in Produktionsprozessen.“

Quelle: Fachhochschule Münster