Nespresso Design-Wettbewerb zeigt: Recycling inspiriert

Düsseldorf — Recyceltes Aluminium ist ein wertvoller und inspirierender Werkstoff. Den Beweis hierfür will der aktuelle Design-Wettbewerb liefern, den Nespresso gemeinsam mit der Kreativ-Plattform Jovoto durchführt und dessen Halbzeitgewinner gerade ausgewählt wurden. Gesucht werden bei diesem Wettbewerb Design-Ideen für smarte, clevere und funktionale Gegenstände aus Sekundäraluminium. Zur Halbzeit des Wettbewerbs wurden insgesamt 119 Ideen eingereicht. Das Thema kommt also an bei der Kreativ-Community. „Nespresso steht für einfaches und funktionelles Design, und es ist wirklich toll zu sehen, wie genau das Kreative inspiriert“, erklärt Evelyne Wrobbel, Marketingdirektorin bei Nespresso Deutschland. „Wir unterstützen schon seit langem Talente, sei es im Bereich Fine Dining, Film oder Design. Wir sind gespannt, womit uns die Kreativ-Talente noch überraschen werden.“

Die folgenden Designideen stachen aus allen Einreichungen heraus und wurden als Halbzeit-Gewinner ausgezeichnet:

Die Zahnbürste „Infinit – The Iconic Toothbrush“ findet eine wirklich smarte Lösung für ein alltägliches Problem- durch herausragendes Design. Der Fuß aus Sekundäraluminium kann durch seine Konstruktion nicht umkippen, und so landet der Bürstenkopf nicht so leicht in der Seife, wie das bei herkömmlichen Zahnbürsten der Fall ist. Kommt die Bürste ans Ende ihres Lebenszyklus, wird lediglich der Bürstenkopf getauscht; dabei entsteht weniger Abfall als bei der Entsorgung einer kompletten Plastikbürste.

Der „Kick it! Scooter“ überzeugt mit einem ansprechenden, einfachen Design für ein nützliches Alltagsobjekt. Der faltbare Roller aus Sekundäraluminium realisiert zudem das Thema Nachhaltigkeit doppelt: Er bietet zusätzlich einen Halter für Nespressos mehrfach verwendbaren Travel Mug – eine nachhaltige Alternative zu Einweg-Coffee-To-Go-Bechern aus Pappe oder Plastik.

Die Smartphone-Hülle „An everyday reminder“ ist genau das – eine tägliche Erinnerung ans Recycling. Das Smartphone ist wohl einer der Gegenstände, die Menschen heute am häufigsten in die Hand nehmen. Die schlichte Smartphone-Hülle aus recyceltem Aluminium erinnert dann jedes Mal daran, wie wichtig Recycling ist.

Prämiert werden diese drei Zwischen-Sieger mit einer Anerkennung von je 250 Euro. Insgesamt sind Preisgelder in Höhe von 17.500 Euro ausgelobt. Die Gewinner werden dabei teils von der Kreativ-Community und teils von Nespresso ausgewählt. Einreichungen von cleveren Produktideen aus Sekundäraluminium, die den Alltag nicht nur schöner, sondern auch einfacher machen, sind noch bis zum 25. Juli 2017 online unter jovoto.com möglich.

Quelle: Nespresso Deutschland GmbH