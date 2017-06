Wiener BauKarussell-Projekt schafft neue Arbeitsplätze am Bau mit Re-Use

Wien — Das Projektkonsortium BauKarussell aus Wien betreute von Anfang 2017 bis Mai den Rückbau des Coca-Cola-Geländes im Wiener Gemeindebezirk Favoriten. Erstmals wurde damit in Österreich der Re-Use-Aspekt im Sinne der Recycling-Baustoffverordnung bei einem großvolumigen Bauvorhaben umgesetzt. Der Rückbau wurde in erster Linie von am Arbeitsmarkt Benachteiligten ausgeführt.

Anlässlich der Recycling-Baustoffverordnung des Umweltministeriums schlossen sich 2016 VertreterInnen aus der Architekturbranche und der Forschung mit drei sozialökonomischen Betrieben (Caritas SÖB, WUK, Demontage- & Recycling-Zentrum Wien) zum Projektkonsortium BauKarussell zusammen. Das Ziel: die Wiederverwendung (Re-Use) und Verwertung von ganzen Bauteilen entweder im nachfolgenden Bauprojekt an Ort und Stelle oder im Bauprojekt Dritter zu ermöglichen. Das sollte durch die Bereitstellung von geeigneten Vertriebs- und Lagerungsnetzwerken erfolgen. Das Rückbau-Projekt wird von der Stadt Wien mitfinanziert und gefördert durch die Abfallvermeidungsförderung der österreichischen Sammel- & Verwertungssysteme für Verpackungen. Mittelfristig soll es sich selbst tragen.

Auf dem Gelände des ehemaligen Coca-Cola Werkes in Wien Favoriten entsteht in den nächsten Jahren die „Biotope City“, ein Vorzeigeprojekt der Stadt Wien, um dem Klimawandel und der zunehmenden Verdichtung des urbanen Raumes entgegenzuwirken. Beim Abbruch-vorbereitenden Rückbau testete BauKarussell erstmals sein innovatives Dienstleistungsangebot. Durch umweltgerechte, manuelle Demontage, Re-Use und Recycling wurden 100.000 € Umsatz generiert. Dadurch werden 5.000 gebrauchte Dachplatten für die Wärmedämmung im Neubau des Biotope City Quartiers bereitgestellt, wie auch 3.000 Quadratmeter Dachbegrünung.

„Mit dem BauKarussell-Pilotprojekt wurden bisher insgesamt 450.000 kg Abfall vermieden“, unterstreicht Markus Meissner vom Österreichischen Ökologie-Institut. Matthias Neitsch vom Re-Use-Netzwerk „RepaNet“ schätzt das Re-Use-Potential bei den Rückbaumassen der nächsten Jahre auf bis zu zehn Prozent. „In Österreich könnten langfristig bis zu 9.000 neue Jobs durch die Etablierung von Projekten wie BauKarussell entstehen“, schätzt Neitsch. Das zweite Projekt startet im Juni 2017.

Detaillierte Projektinfos sind unter repanet.at erhältlich.

Quelle: APA-OTS