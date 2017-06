20 Jahre Umweltengagement: ARA bedankt sich bei seinen AbfallberaterInnen

Weitra, Österreich — Seit der Gründung der ARA im Jahr 1993 sind die AbfallberaterInnen im Einsatz für unsere Umwelt, seit 20 Jahren werden sie von der ARA für ihre Leistungen mit dem Preis „AbfallberaterIn des Jahres“ ausgezeichnet. Die ARA feiert in diesem Jahr mit einer Preisverleihung auf Schloss Weitra und spricht den AbfallberaterInnen ein großen Dank aus.

Mehr als 260 AbfallberaterInnen stehen den KonsumentInnen österreichweit bei Fragen zu Abfallvermeidung, getrennter Sammlung, Recycling und Anti-Littering mit Rat und Tat zur Seite. Ihrer langjährigen Arbeit, ihrer Einsatzfreude und ihrem hohen Wissen zu allen Umweltfragen ist es zu verdanken, dass die Trennmoral in Österreich einen sehr hohen Stellenwert hat.

Sprachrohr zu den KonsumentInnen

ARA Vorstand Werner Knausz: „96 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher bekennen sich zur Mülltrennung und sammeln ihre Verpackungen getrennt. Die Abfallberaterinnen und Abfallberater sind zu einem beträchtlichen Teil für diesen Erfolg mitverantwortlich. Denn sie sind unser Sprachrohr zur Bevölkerung. Daher ist es uns seit 20 Jahren ein Bedürfnis und eine große Freude, diese besonderen KommunikatorInnen und MotivatorInnen auszuzeichnen. Ein herzliches Dankeschön daher für viele Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit.“

„Best of 20 Jahre“ verliehen

Um die Arbeit und das hohe Engagement der AbfallberaterInnen zu würdigen, verlieh die ARA AG am 8. Juni gemeinsam mit dem Magazin Umweltschutz den „Best of 20 Jahre“-Preis. Platz eins ging dabei an Erich Prattes und das Team der steirischen AbfallberaterInnen für „G´scheit feiern“. Sie überzeugten bereits vor zehn Jahren mit ihrem Engagement und erhielten den Preis „Best of 10 Jahre“. Den zweiten Platz belegte Johannes Weninger vom BAV Schärding für „Abfallvermeidung kontra Lebensstil“. Über den dritten Platz freute sich Daniela Jordan vom GVA Mödling für ihr Projekt „Die kleinsten Füße sind die Größten“.

AbfallberaterInnen des Jahres 2016

Seit 20 Jahren werden die besten Abfallberatungsprojekte aus ganz Österreich in insgesamt vier Kategorien gekürt. Für das Jahr 2016 wurden Projekte aus Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark und Wien prämiert. Sechs Preise sind in den Kategorien „Abfallvermeidung“ sowie „Getrennte Sammlung und Verwertung von Verpackungen“ und ein Sonderpreis in der Kategorie „Reinwerfen statt Wegwerfen“ vergeben worden. Zudem wurden zwei Abfallberater für ihr persönliches Langzeitengagement ausgezeichnet.

Detaillierte Informationen zu den Preisträgern und Preisträgerprojekten sind unter ara.at(1) und unter ara.at(2) zu finden.

Quelle: Altstoff Recycling Austria AG (ARA)