No-Littering-Label für Schweizer Städte, Gemeinden und Schulen

Zürich, Schweiz — Littering bezeichnet die Unsitte, Abfälle im öffentlichen Raum achtlos wegzuwerfen oder liegenzulassen. Es kostet viel Geld, senkt die Lebensqualität und schadet der Umwelt. Die IG saubere Umwelt (IGSU) unterstützt als schweizerisches Kompetenzzentrum gegen Littering Städte, Gemeinden und Schulen mit zahlreichen Angeboten im täglichen Einsatz gegen diese Art der Umweltverschmutzung.

Öffentlichen Institutionen kommt in der Bekämpfung von Littering eine zentrale Rolle zu – nicht nur in Sachen Reinigung, sondern auch bezüglich Sensibilisierung, Prävention und Repression. Um sie in ihren Bemühungen zu unterstützen, vergibt die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU) das No-Littering-Label. Seit 2017 zeichnet sie engagierte Institutionen mit dem No-Littering-Label aus.

Das No-Littering-Label wird Schweizer Gemeinden, Städten und (privaten und öffentlichen) Schulen zur Verfügung gestellt, die sich aktiv gegen Littering engagieren. Um das Label zu erwerben, muss sich eine Institution zu einem Anforderungskatalog bekennen und jeweils bis Ende Februar ein Leistungsversprechen für das entsprechende Kalenderjahr abgeben. Dadurch verpflichtet sich die Institution, Littering mit zielgerichteten Massnahmen zu bekämpfen. In der Wahl und Ausgestaltung der einzelnen konkreten Massnahmen sind die Institutionen frei. Das Leistungsversprechen wird jährlich erneuert.

Das Label muss via Web-Formular beantragt werden, wird bei Erfüllung aller Bedingungen kostenlos zur Verfügung gestellt und kann anschliessend in der gesamten Kommunikation eingesetzt werden.

Weitere Informationen sind unter no-littering.ch erhältlich.

Quelle: IG saubere Umwelt (IGSU)